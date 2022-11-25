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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອູການດາ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ປະທານາທິບໍດີ ອູການດາ ທ່ານ Yoweri Kaguta Museveni ໄດ້ນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ອູການດາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 23 -25 ພະຈິກປີ 2022.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອູການດາ Yoweri Kaguta Museveni.(ພາບ:TTXVN)  

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສະເຫນີ ອູການດາ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດທີ່ແຕ່ລະຝ່າຍມີທ່າແຮງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ອູການດາ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມໃນປີ 2023 ສຳເລັດຜົນ ກໍ່ຄື ບົດບາດປະທານບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ ອາຍຸການ 2023 – 2026 ສຳເລັດຢ່າງດີເດັ່ນ.

ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອູການດາ Yoweri Kaguta Museveni ຢັ້ງຢືນ: ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ອູການດາ ຍັງໃຫຍ່ຫລວງຢູ່, ການນຳສອງປະເທດເປັນເອກະພາບການກຳນົດທິດລະອຽດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ການນຳສອງທ່ານ ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືກະສິກຳ, ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳຂອງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄືການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສາທາລະນະສຸກ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຜະລິດວັກຊິນ. ສອງຝ່າຍກໍ່ແລກປ່ຽນບາງບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາ, ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມືບາງສະບັບ ລວມມີ: ສັນຍາຍົກເວັ້ນວິຊາໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີປາດສະປອດການຕ່າງປະເທດ ແລະ ລັດຖະການ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 4 ສະບັບກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ການສຶກສາ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ເຕັກນິກກະສິກຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟິ​ລິບ​ປິນ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟິ​ລິບ​ປິນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສ.ຟີລິບປິນຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ ໄດ້ດຳເນີນເວທີປາໄສການລົງທຶນ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ຟິລິບປິນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ ຟີລິບປິນ Juan Miguel Zubiri ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ.
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