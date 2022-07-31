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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການສຳນັກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ

ແຕ່ວັນທີ 26 ຫາວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຄະນະຜູ້ແທນກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລເຕີ້ນເຕີ້ຍ, ປະທານກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນຳໜ້າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ.

ແຕ່ວັນທີ 26 ຫາວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຄະນະຜູ້ແທນກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລເຕີ້ນເຕີ້ຍ, ປະທານກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນຳໜ້າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ.

    

ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ແລະ ກຳມາທິການກຳລັງທະຫານ ຂອງສະພາຕ່ຳອາເມລິກາ 

 ໃນໄລຍະ ເຮັດວຽກຢູ່ອາເມລິກາ, ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບກຳມາທິການກຳລັງທະຫານ ຂອງສະພາຕ່ຳອາເມລິກາ ໂດຍທ່ານປະທານ ກຳມາທິການ Adam Smith ແລະ ສະມາຊິກອາວຸໂສ Mike Rogers ເປັນປະທານຮ່ວມ; ເຮັດວຽກກັບສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ Joaquin Castro - ປະທານຮ່ວມກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດກັບ ອາຊຽນ; ພົບປະກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ John Tien; ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Jessica Lewis ແລະຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ Ely Ratner ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ອື່ນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

        ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລເຕີ້ນເຕີ້ຍ, ປະທານກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບັນດາອົງການສຳນັກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ 2 ປະເທດ; ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖື ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ.

      ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ, ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນຂອງ ອາເມລິກາ. ລັດຖະສະພາສະຫະລັດສະໜັບສະໜູນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງແຂງແຮງ; ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະມີການພັດທະນາໃໝ່.

    ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Atul Khare ຮັບຜິດຊອບການໜູນຊ່ວຍການຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ທ່ານ ເລເຕີ້ນເຕີ້ຍ ສະເໜີໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ບັນດາເປົ້າໝາຍອັນສູງສົ່ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນການແກ້ໄຂການປະທະກັນ, ຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ. ທ່ານ Atul Khare ຢືນຢັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນພາກຕົວຈິງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ  ປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການກໍ່ສ້າງບັນດາກຳລັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຮັກສາສັນຕິພາບກັບບັນດາປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.

      ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ອາເມລິກາ, ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ແລະ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ບັນ​ດາ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ໃນການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບດັ່ງກ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Sergey Lavrov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບລັດເຊຍ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ດຳເນີນບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ຢູແກຼນ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງລັດເຊຍ ຈະບັນລຸໄດ້.
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