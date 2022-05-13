ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວກວ່າອີກ
ເນັ້ນໜັກເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຫວຽດນາມ - ລາວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນກີມເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດໃນການພົວພັນມິດຕະພາບນີ້. ໃນນັ້ນ 2 ຝ່າຍມີແຜນຮ່າງ “ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄລຍະ 2021 – 2030”.
ປີ 2022 ເປັນຂີດໝາຍ 60 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ໃນຂົງເຂດການສຶກສາຈະມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຮັບຕ້ອນສອງເຫດການທີ່ສຳຄັນນີ້ຄື: ງານວາງສະແດງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນເດືອນກັນຍາ; ຕ້ອນຮັບຄະນະນັກສຶກສາລາວ 100 ຄົນ ມາຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ; ຈັດການແຂ່ງຂັນບັນລະຍາດ້ວຍພາສາຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວທີ່ກຳລັງຮ່ຳຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ... ລັດຖະມົນຕີທັງສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີ ຈະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.