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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່່ທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໄທ ແລະ ຟີລິບປິນ

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງນາມ “ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງທະເລ ແລະ ຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ທະເລລະຫວ່າງ ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ Thai - MECC ”....
  ກ່ຳປັ່ນຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນການກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ທະເລ (ພາບ:Minh Huệ/TTXVN)  

ໃນຂອບເຂດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນ “ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ເພື່ອນມິດ”, ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພົນຈັດຕະວາ ເລກວາງດ້າວ, ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນສອງຝ່າຍກັບສູນບັນຊາການ ເດີນເຮືອ ໄທ (Thai- MECC) ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນເຂດແຄມທະເລ ຟີລິບປິນ. ທີ່ການແລກປ່ຽນສອງຝ່າຍກັບສູນບັນຊາການເດີນເຮືອ ໄທ (Thai- MECC) , ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງນາມ “ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງທະເລ ແລະ ຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ທະເລລະຫວ່າງ ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ Thai - MECC ”.

ໃນການພົບປະກັບກຳລັງປ້ອງກັນເຂດແຄມທະເລ ຟີລິບປິນ, ພົນຈັດຕະວາ ເລກວາງດ້າວ, ຫວັງວ່າ ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ກັບກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ທະເລຂອງຟີລິບປິນ ຈະເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື; ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນປະຈຳ, ແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທະເລເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາເຂດທະເລຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ 1982 ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ປະ​ຫວ​ັດ​ສາດ​ສຳ​ລັບມວນ​ມະ​ນຸດ

ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ 1982 ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ປະ​ຫວ​ັດ​ສາດ​ສຳ​ລັບມວນ​ມະ​ນຸດ

ວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ, ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ທ່ານ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS) ຄົບຮອບ 40 ປີ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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