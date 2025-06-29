ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ
ທີ່ການພົບປະ, 2 ຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາທິດທາງການຮ່ວມມືໃຫຍ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການໜູນຊ່ວຍຄອບຄົວວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຈຳນວນຫຼາຍກ່ວາ 80.000 ຄອບຄົວ, ແມ່ນຂົວຕໍ່ສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຊາຊົນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, VESAMO ແລະ ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ (VUFO) ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ປະມານ 300.000 ຄົນ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຊາວ ສ.ເກົາຫຼີ ເກືອບ 200.000 ຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.