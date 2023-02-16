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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢູ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ອີຢູ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ 3 ກຳລັງໜູນພັດທະນາ
  ທ່ີການພົບປະ (ພາບ: VGP)  

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ), ກໍຄືການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ; ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນເພີ່ມທະວີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອີຢູ ເລິກເຊິງກວ່າເກົ່າ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ທີ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະສະພາວິສາຫະກິດ ອີຢູ - ອາຊຽນ ແລະ ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ອີຢູ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (EuroCham) ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ. ການພົບປະເພື່ອແລກປ່ຽນມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢູ.

ທ່ີການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ອີຢູ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ 3 ກຳລັງໜູນພັດທະນາ, ລວມມີ: ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການຈຳໜ່າຍ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຂອດບຸກທະລຸຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ສະເໜີໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ອີຢູ ຂົນຂວາຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູ ທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ (EVIPA); ອີຢູ ພິຈາລະນາຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ສຳລັບການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງສະເໜີໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງບັນດາປະເທດ ອີຢູ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສຳພັດກັບແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນສີຂຽວ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ, ຖືກຕາມກົດໝາຍຂອງນັກລົງທຶນ.

ສ່ວນບັນດາວິສາຫະກິດອີຢູ, ທ່ານ Jens Ruebbert, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງສະພາວິສາຫະກິດ ອີຢູ - ອາຊຽນ, ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມ ແລະ ຈະມີບົດບາດສຳຄັນສຳລັບ ອີຢູ ໃນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງຄືໃນປະຈຸບັນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Alain Cany, ປະທານ Euro Cham ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຢືນຢັນວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ຈະຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາ EVIPA.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກວດຄືນບັນດານະໂຍບາຍພວມນຳໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບົນຈິດໃຈ ໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ສູນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເບິ່ງແຍງດູແລ, ດຳເນີນຊີວິດ, ການສິດສອນ.
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