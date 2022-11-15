ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Jacinda Ardern ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 14-17 ພະຈິກ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Jacinda Ardern ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດອື່ນ ກໍຄືເລື່ອງ 2 ຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືບາງສະບັບ.
ສ່ວນທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Jacinda Ardern ຕີລາຄາສູງບັນດາທັດສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ 2 ປະເທດ ແມ່ນການຮັກຫອມສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໂດຍສັນຕິວິທີ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Jacinda Ardern, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີວ່າ, 2 ປະເທດເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໄປສູ່ຂົງເຂດໃໝ່ຄື: ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງຕາມລະດູ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຍບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ.