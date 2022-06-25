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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ໄທ - ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ໄທ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
  ພາບປະກອບ  

 ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດແມ່ຍິງທົ່ວໂລກ 2022 ຢູ່ໄທ, ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ປຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ໄທ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຢືນຢັນວ່າ ໄທໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ໄທ - ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ເຫັນດີຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ; ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ.

2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ຍຸດທະສາດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS); ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ: ສັດ​ຍາ​ລັກ​ແຫ່ງ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິ​ດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ

ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ: ສັດ​ຍາ​ລັກ​ແຫ່ງ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິ​ດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ

ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ກ່ອນນີ້ 55 ປີ, ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ. ໃນຄາວນັ້ນ, ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການປະຫວັດສາດໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ເປັນປັດໄຈຕັ້ງໜ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ອິນດູຈີນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແມ່ນສັນຍາລັກທີ່ຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼືອມຂອງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບທີ່ສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີໃນການສູ້ຮົບ. 55 ປີໄດ້ຜ່ານໄປ, ນ້ຳໃຈໄມຕີຈິດມິດຕະພາບນັ້ນ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ທັງສອງຊາດ.
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