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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປະຈຸບັນ, ມີວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ນັບແຕ່ອຸດສາຫະກຳໜັກ ຕະຫຼອດຮອດເອເລັກໂຕນິກ, ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ…
  ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ສ.ເກົາຫຼີ- ຫວຽດນາມ Lee Shin Jae (ພາບ: quochoi.vn)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 02 ມີນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ສ.ເກົາຫຼີ- ຫວຽດນາມ Lee Shin Jae ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປະຈຸບັນ, ມີວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ນັບແຕ່ອຸດສາຫະກຳໜັກ ຕະຫຼອດຮອດເອເລັກໂຕນິກ, ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ… ສຳລັບຂົງເຂດເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ຄຽງຂ້າງເລື່ອງແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທຳ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີໃຫ້ ສ.ເກົາຫຼີ ຈົ່ງໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂະແໜງຕາມທິດພັດທະນາຮອບດ້ານອຸດສາຫະກຳສຳຮອງຕິດພັນກັບແຟຊັນ, ຕະຫຼາດສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດປາດຖະໜາວ່າ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ສ.ເກົາຫຼີ - ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ລົງທຶນ, ເປີດກວ້າງຂອບເຂດການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ ມີທ່າແຮງ ແລະ  ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ.

ສ່ວນທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ສ.ເກົາຫຼີ - ຫວຽດນາມ Lee Shin Jae ຢືນຢັນວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະມາຄົມຂອງ 2 ປະເທດຈະຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ “ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ”

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 64 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານຊາຍແດນ (03 ມີນາ 1959 – 03 ມີນາ 2023) ແລະ ສະໜັບສະໜູນເດືອນຊາວໜຸ່ມ 2023.
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