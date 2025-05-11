ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຄ້າສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນໃນນ້ຳລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ
“ຊຸກຍູ້ການຄ້າສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນໃນນ້ຳລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າ ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງດຸ່ນການຄ້າມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ຍືນຍົງ, ຍາວນານລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ມີຫຼາຍຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ສະຫະສະມາຄົມບັນດາຂະແໜງສິນຄ້າ, ວິສາຫະກິດດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ 2 ສົ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈດຕະນາດີຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມສ້າງດຸນການຄ້າ 2 ຝ່າຍໃຫ້ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໂດ້ດຶດຢຸຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະຫະສະມາຄົມຂະແໜງສິນຄ້າສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ກວດກາຄືນຂັ້ນຕອນການຜະລິດ, ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດກ້າລົງທຶນເຂົ້າເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງເລິກ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ສ້າງໂຄງປະກອບການຜະລິດຄືນໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ. ຫັນຕະຫຼາດສົ່ງອອກເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ລົງນາມສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ກັບ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍູ້ແຮງການຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ”.