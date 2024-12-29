ຂ່າວສານ
ຊີວິດໃໝ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ບ້ານ ໜູ
ເສັ້ນທາງໄປຍັງໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່ ຢູ່ຍອດໂນນພູ ຊິມທີ່ສວຍງາມດັ່ງໃນຝັນ. ຢືນຢູ່ເທິງຈອມໂນນພູ ເບິ່ງກວ້າງມອງໄກ ເຫັນພູຜາປ່າໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ. ບັນດາດອກໄມ້, ສວນຜັກຕ່າງໄດ້ເລີ່ມບານສະພັ່ງອວດອ້າງສີສັນຢ່າງສວຍງາມ. ແຕ່ປະທັບໃຈທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນທຸງຊາດ ແລະ ມີແຖວຕົວໜັງສື “ມຸ່ງໄປສູ່ຄວາມສຸກ” ທີ່ຈັດລຽງດ້ວຍດອກໄມ້ 6.000 ຕົ້ນວາງຢູ່ 4 ແຍກເຂດໃຈກາງຂອງໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່.
ເຮືອນໃໝ່ 40 ຫຼັງຢູ່ເຂດໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່ ໄດ້ກໍ່ສ້າງຕາມແບບເຮືອນຮ້ານທີ່ເປັນປະເພນີຂອງຊາວເຜົ່າໄຕແຕ່ຍັງມີຈຸດຄວາມງາມແບບທັນສະໄໝ. ເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງມີສອງຊັ້ນ, ເນື້ອທີ່ເກືອບ 100 ຕາແມັດ ດ້ວຍຫ້ອງຄົວໄດ້ກໍ່ສ້າງຢູ່ດ້ານຫຼັງເຮືອນ. ນອກຈາກເຮືອນຢູ່, ໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່ຍັງມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນ, ຫໍວັດທະນະທຳ, ລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຍາວນານຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນເທ້ລຶກ ເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງຜູ້ບັນຊາການແມ່ທັບນ້ອຍ 12, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບຂອງແມ່ທັບນ້ອຍໄດ້ສົມທົບກັນກັບກອງທຶນສາຍໃຈຫວຽດ, ບັນດາຜູ້ອຸປະຖຳ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອແກ້ໄຂທຸກຂັ້ນຕອນນັບແຕ່ການອອກແບບຈົນຮອດການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ. ມີກຳມະກອນກ່ວາ 350 ຄົນໄດ້ກໍ່ສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງເວັນແລະຄືນ ທັງມື້ຝົນຕົກ.
ໝູ່ບ້ານ ໜູໃໝ່ໃນຊຸມວັນກາງເດືອນທັນວາຍາມໃດກໍ່ຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ. ບັນດາຄອບຄົວໄດ້ຈັດເຄື່ອງຂອງເຂົ້າເຮືອນໃໝ່ ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຈາກກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຊາວທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມພາກພູມໃຈໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານໃບໜ້າສີຕາຂອງແຕ່ລະຄົນຢູ່ແຫ່ງນີ້. ປະຊາຊົນກ້າວເຂົ້າສູ່ຊີວິດໃໝ່, ພ້ອມກັນຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳ, ຄວາມສາມັກຄີ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ.
ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ເຮືອນຫຼັງໃໝ່, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າງາມຫຼາຍ. ເຮືອນຫຼັງນີ້ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຕາມແບບເຮືອນຂອງເຜົ່າໄຕ.
ໝົດທຸກຄົນຢູ່ທີ່ນີ້ດີໃຈຫຼາຍ, ຂໍຂອບໃຈພັກ, ລັດທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະມານະພະຍາຍາມພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
ໂດຍໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ເຮືອນຫຼັງໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ສວຍງາມສະອາດ, ອ້າຍຮ່ວາງວັນເຍີ້ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການດຳລົງຊີວິດໃໝ່ ດ້ວຍສິ່ງທີ່ສວຍງາມໃນພາຍພາກໜ້າ. ເຮືອນຂອງອ້າຍໄດ້ຮັບການປະກອບເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນຄົບຖ້ວນພໍສົມຄວນ. ມີເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຫຼາຍຢ່າງຍ້ອນວ່າ ບັນດາອົງການ, ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອຸປະຖຳໃຫ້, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອອື່ນໆແມ່ນຂອງຄອບຄົວຊື້ເອງ. ດຽວນີ້ມີບ່ອນຢູ່ຖາວອນແລ້ວ, ຄອບຄົວອ້າຍກໍ່ອຸ່ນອ່ຽນໃຈຕ້ອນຮັບວັນບຸນເຕັດ.
ລັດ ແລະ ບັນດາຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນໄດ້ໜູນຊ່ວຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. ປັດຈຸບັນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີເຮືອນຖາວອນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຄືພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆ. ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈະພ້ອມກັນຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ດຳລົງຊີວິດຢ່າງປອງດອງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ບ້ານໜູ ກິນອີ່ມນຸ່ງອຸ່ນ, ມີຄວາມຜາສຸກ. ປີນີ້, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດໃນເຮືອນຫຼັງໃໝ່..
ໂສມໜ້າໃໝ່ຂອງໝູ່ບ້ານໜູ ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈຊົນຊາດ, ນ້ຳໃຈພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມື່ອທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໝູ່ບ້ານໜູຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ທ່ານນາງ ຫວູທິຕື, ເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນຕາແສງ ຝຸກແຄງ, ເມືອງບາວອຽນ, ແຂວງລາວກາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້ອຸປະຖຳກໍ່ສ້າງໂຄງການສ້າງໝູ່ບ້ານໝູຄືນໃໝ່. ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕາແສງຝຸກແຄງ ຈະສືບຕໍ່ລູກຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງການສູນເສຍແລະ ຄວາມເຈັບປວດເພື່ອກໍ່ສ້າງໝູ່ບ້ານໝູໃຫ້ນັບມື້ນັບມີຄວາມຜາສຸກ.
ທຸກໆຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ການສູນເສຍໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ ແທນທີ່ດ້ວຍອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ. ສຳລັບປະຊາຊົນໝູ່ບ້ານໜູແຕ່ລະຄົນ, ເຮືອນຫຼັງໃໝ່ໃນມື້ນີຈະແມ່ນກຳລັງໜູນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕໍ່ແຕ່ງເລື່ອງລາວຟື້ນຟູຊີວິດຄືນໃໝ່.