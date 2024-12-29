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ຂ່າວສານ

ຊີ​ວິດ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່ໝູ່​ບ້ານ ໜູ

ປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ບ້ານໜູ, ຕາແສງຝຸກແຄງ, ເມືອງບາວອຽນ, ແຂວງລາວກາຍຫາກໍຍ້າຍມາຢູ່ເຮືອນຫຼັງໃໝ່ຢູ່ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ໃໝ່ພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດນ້ຳແກ່ງ, ດິນເຊາະເຈື່ອນໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນໃນຍາມຕົ້ນເດືອນກັນຍາປີ 2024 ຜ່ານມາ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຫ່າງຈາກໝູ່ບ້ານໜູເກົ່າປະມານ 2 ກີໂລແມັດ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່, ປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານໜູເຊື່ອໝັ້ນວ່າການດຳລົງຊີວິດຢູ່ບ່ອນໃໝ່ຈະມີຄວາມປອດໄພກ່ວາ.
ພິທີເປີດໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່ (ພາບ: VOV)

ເສັ້ນທາງໄປຍັງໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່ ຢູ່ຍອດໂນນພູ ຊິມທີ່ສວຍງາມດັ່ງໃນຝັນ. ຢືນຢູ່ເທິງຈອມໂນນພູ ເບິ່ງກວ້າງມອງໄກ ເຫັນພູຜາປ່າໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ. ບັນດາດອກໄມ້, ສວນຜັກຕ່າງໄດ້ເລີ່ມບານສະພັ່ງອວດອ້າງສີສັນຢ່າງສວຍງາມ. ແຕ່ປະທັບໃຈທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນທຸງຊາດ ແລະ ມີແຖວຕົວໜັງສື “ມຸ່ງໄປສູ່ຄວາມສຸກ” ທີ່ຈັດລຽງດ້ວຍດອກໄມ້ 6.000 ຕົ້ນວາງຢູ່ 4 ແຍກເຂດໃຈກາງຂອງໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່.

ເຮືອນໃໝ່ 40 ຫຼັງຢູ່ເຂດໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່ ໄດ້ກໍ່ສ້າງຕາມແບບເຮືອນຮ້ານທີ່ເປັນປະເພນີຂອງຊາວເຜົ່າໄຕແຕ່ຍັງມີຈຸດຄວາມງາມແບບທັນສະໄໝ. ເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງມີສອງຊັ້ນ, ເນື້ອທີ່ເກືອບ 100 ຕາແມັດ ດ້ວຍຫ້ອງຄົວໄດ້ກໍ່ສ້າງຢູ່ດ້ານຫຼັງເຮືອນ. ນອກຈາກເຮືອນຢູ່, ໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່ຍັງມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນ, ຫໍວັດທະນະທຳ, ລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຍາວນານຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນເທ້ລຶກ ເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງຜູ້ບັນຊາການແມ່ທັບນ້ອຍ 12, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງໝູ່ບ້ານໜູໃໝ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບຂອງແມ່ທັບນ້ອຍໄດ້ສົມທົບກັນກັບກອງທຶນສາຍໃຈຫວຽດ, ບັນດາຜູ້ອຸປະຖຳ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອແກ້ໄຂທຸກຂັ້ນຕອນນັບແຕ່ການອອກແບບຈົນຮອດການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ. ມີກຳມະກອນກ່ວາ 350 ຄົນໄດ້ກໍ່ສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງເວັນແລະຄືນ ທັງມື້ຝົນຕົກ.

ໝູ່ບ້ານ ໜູໃໝ່ໃນຊຸມວັນກາງເດືອນທັນວາຍາມໃດກໍ່ຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ. ບັນດາຄອບຄົວໄດ້ຈັດເຄື່ອງຂອງເຂົ້າເຮືອນໃໝ່ ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຈາກກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຊາວທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມພາກພູມໃຈໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານໃບໜ້າສີຕາຂອງແຕ່ລະຄົນຢູ່ແຫ່ງນີ້. ປະຊາຊົນກ້າວເຂົ້າສູ່ຊີວິດໃໝ່, ພ້ອມກັນຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳ, ຄວາມສາມັກຄີ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ.

ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ເຮືອນຫຼັງໃໝ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າງາມຫຼາຍເຮືອນຫຼັງນີ້ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຕາມແບບເຮືອນຂອງເຜົ່າໄຕ.

ໝົດທຸກຄົນຢູ່ທີ່ນີ້ດີໃຈຫຼາຍຂໍຂອບໃຈພັກລັດທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອຂ້າພະເຈົ້າຈະມານະພະຍາຍາມພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.

ໂດຍໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ເຮືອນຫຼັງໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ສວຍງາມສະອາດ, ອ້າຍຮ່ວາງວັນເຍີ້ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການດຳລົງຊີວິດໃໝ່ ດ້ວຍສິ່ງທີ່ສວຍງາມໃນພາຍພາກໜ້າ. ເຮືອນຂອງອ້າຍໄດ້ຮັບການປະກອບເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນຄົບຖ້ວນພໍສົມຄວນ. ມີເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຫຼາຍຢ່າງຍ້ອນວ່າ ບັນດາອົງການ, ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອຸປະຖຳໃຫ້, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອອື່ນໆແມ່ນຂອງຄອບຄົວຊື້ເອງ. ດຽວນີ້ມີບ່ອນຢູ່ຖາວອນແລ້ວ, ຄອບຄົວອ້າຍກໍ່ອຸ່ນອ່ຽນໃຈຕ້ອນຮັບວັນບຸນເຕັດ.

ລັດ ແລະ ບັນດາຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນໄດ້ໜູນຊ່ວຍຫຼາຍທີ່ສຸດປັດຈຸບັນພວກຂ້າພະເຈົ້າມີເຮືອນຖາວອນແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຄືພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈະພ້ອມກັນຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດດຳລົງຊີວິດຢ່າງປອງດອງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ບ້ານໜູ ກິນອີ່ນຸ່ງອຸ່ນມີຄວາມຜາສຸກປີນີ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດໃນເຮືອນຫຼັງໃໝ່..

ຫໍວັດທະນະທຳ ໝູ່ບ້ານໜູ (ພາບ: VGP)

ໂສມໜ້າໃໝ່ຂອງໝູ່ບ້ານໜູ ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈຊົນຊາດ, ນ້ຳໃຈພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມື່ອທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໝູ່ບ້ານໜູຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ທ່ານນາງ ຫວູທິຕື, ເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນຕາແສງ ຝຸກແຄງ, ເມືອງບາວອຽນ, ແຂວງລາວກາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້ອຸປະຖຳກໍ່ສ້າງໂຄງການສ້າງໝູ່ບ້ານໝູຄືນໃໝ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕາແສງຝຸກແຄງ ຈະສືບຕໍ່ລູກຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງການສູນເສຍແລະ ຄວາມເຈັບປວດເພື່ກໍ່ສ້າງໝູ່ບ້ານໝູໃຫ້ນັບມື້ນັບມີຄວາມຜາສຸກ.

ທຸກໆຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ການສູນເສຍໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ ແທນທີ່ດ້ວຍອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ. ສຳລັບປະຊາຊົນໝູ່ບ້ານໜູແຕ່ລະຄົນ, ເຮືອນຫຼັງໃໝ່ໃນມື້ນີຈະແມ່ນກຳລັງໜູນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕໍ່ແຕ່ງເລື່ອງລາວຟື້ນຟູຊີວິດຄືນໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳໂລກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Manmohan Singh

ການນຳໂລກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Manmohan Singh

ວັນທີ 27 ທັນວາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ມີການນຳໂລກຫລາຍທ່ານ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໄປຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ Droupadi Murmu ແລະທ່ານນາຍົກລດັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manmohan Singh ໃນຕອນຄຳ່ວັນທີ 26 ທັນວາ ລວມອາຍຸ 92 ປີ.
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