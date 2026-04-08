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ຂ່າວສານ

ຊີ​ວະ​ປະ​ຫວັດ​ຫຍໍ້​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ

ນັບ​ແຕ່​ເດືອນເມ​ສາ 2016 - ຕຸ​ລາ 2020, ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ວ່າ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ລັດ ຫວຽດ​ນາມ. ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ ຕຸ​ລາ 2020 - ມັງ​ກອນ 2021, ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງວ່າ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ.
  ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ (ພາບ: VOV)  

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງເກີດວັນ​ທີ 11 ທັນ​ວາ 1970, ບ້ານ​ເກີດ: ຕາ​ແສງ ຕື້​ໝິ, ແຂວງ​ຮ່າ​ຕິງ. ທ່ານ​ເປັນ​ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງສະ​ໄໝທີ XIII, XIV, ກຳ​ມະ​ກາ​ນ​ສູນ​ກາງ​ພັກສະ​ໄໝ​ທີ XII, XIII, XIV, ເລ​ຂາ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ສະ​ໄໝ​ທີ XIII, XIV, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV, XVI.

ນັບ​ແຕ່​ເດືອນເມ​ສາ 2016 - ຕຸ​ລາ 2020, ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ວ່າ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ລັດ ຫວຽດ​ນາມ. ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ ຕຸ​ລາ 2020 - ມັງ​ກອນ 2021, ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງວ່າ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ.

ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2021 - ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2024, ເລ​ຂາ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ສະ​ໄໝ XII ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງວ່າ​ການ ສູນ​ກາງ​ພັກ.

ແຕ່​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2024 ຫາ​ເດືອນ ມະ​ຖຸ​ນາ 2024, ທ່ານ​ເລ​ມິງ​ຮຶງ​ດຳ​ລົງ ສອງ​ຄຳ​ແໜ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ອົງ​ການ​ພັກ​ສູນ​ກາງ​ແມ່ນ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັງ​ສູນ​ກາງ​ ແລະ ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງວ່າ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ.

ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ, ທ່ານ​ເລ​ມິງ​ຮຶງ ໄດ້​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ກຳ​ມະ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ ສະ​ໄໝ XIV ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ສະ​ໄໝທີ XIV, ພ້ອມ​ທັງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ວັນ​ທີ 7 ເມ​ສາ 2026, ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງນ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈາກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ຂົງ​ເຂດ​ຮ່ວມ​ມືຈຳນວນໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າງ ​ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ

ຊຸກ​ຍູ້​ຂົງ​ເຂດ​ຮ່ວມ​ມືຈຳນວນໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າງ ​ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຂອງ ​ທ່ານ ເຈິ່ນ​ເກີມ​ຕູ ຜູ້​ປ​ະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຈະ​ດຳ​ເນີນໃນ​ວັນ​ທີ 09 ເມ​ສາ 2026, ນັກ​ຂ່າ​ວ​ສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ສານ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສຳ​ພາດ ​ທ່ານ​ນາງ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັມ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ.ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ກ່​ຽວ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ.
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