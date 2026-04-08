ຂ່າວສານ
ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງເກີດວັນທີ 11 ທັນວາ 1970, ບ້ານເກີດ: ຕາແສງ ຕື້ໝິ, ແຂວງຮ່າຕິງ. ທ່ານເປັນກຳມະການກົມການເມືອງສະໄໝທີ XIII, XIV, ກຳມະການສູນກາງພັກສະໄໝທີ XII, XIII, XIV, ເລຂາສູນກາງພັກສະໄໝທີ XIII, XIV, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, XVI.
ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2016 - ຕຸລາ 2020, ທ່ານເປັນຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ. ນັບແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 2020 - ມັງກອນ 2021, ທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ.
ເດືອນມັງກອນ 2021 - ເດືອນພຶດສະພາ 2024, ເລຂາສູນກາງພັກສະໄໝ XII ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງພັກ.
ແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2024 ຫາເດືອນ ມະຖຸນາ 2024, ທ່ານເລມິງຮຶງດຳລົງ ສອງຄຳແໜ່ງສຳຄັນໃນອົງການພັກສູນກາງແມ່ນ ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັງສູນກາງ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ທ່ານເລມິງຮຶງ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເປັນກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການກົມການເມືອງ ສະໄໝ XIV ແລະ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະເລຂາສູນກາງພັກສະໄໝທີ XIV, ພ້ອມທັງດຳລົງຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ວັນທີ 7 ເມສາ 2026, ທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງນຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI