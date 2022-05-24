ຂ່າວສານ
ຊີເກມ 31 ງານມະຫະກຳກິລາແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ພິທີປິດງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 31 (ຊີເກມ 31) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ຖ້າຫາກວ່າມາດຕະຖານຂອງພິທີເປີດແມ່ນດຶງດູດໃຈມີລັກສະນະວັດທະນະທຳມະນຸດ ແລະ ສົ່ງແຮງບັນດານໃຈແລ້ວ, ສ່ວນລາຍການສິລະປະພິເສດຂອງພິທີປິດງານ ຊີເກມ 31 ແມ່ນທົບທວນຄືນບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນຂອງ ຊີເກມ ຍາກທີ່ຫຼົງລືມໄດ້ ຕໍ່ກັບເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ທີ່ວັດທະນະທຳທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍສີສັນຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫານຍັງເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງກັບສາກົນ ດ້ວຍທ່າອ່ຽງພັດທະນາດູດດື່ມໄວໜຸ່ມ. ຜົນສຳເລັດຂອງງານມະຫາກຳກິລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31 ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ, ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງສຸດໃຈຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ຂອງບັນດາຫຼຽນໄຊຊະນະ, ບັນດານສະຖິຕິໃໝ່ທີ່ສ້າງໄດ້ ຫາກຍັງແມ່ນບົດເພງທີ່ມີລັກສະນະສັດຊື່, ສູງສົ່ງ, ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງອະນາຄົດແຫ່ງການພັດທະນາອັນດີງານຂອງກິລາໃນພາກພື້ນ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າໃກ້ກັບລະດັບຂອງທະວີບ ແລະ ໂລກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານປິດງານມະຫະກຳກິລາ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຢືນຢັນວ່າ:
ພວກເຮົາໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຢືນຢັນວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກຳຂອງ ອາຊຽນ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມສາມັກຄີ - ສັນຕິພາບ - ມິດຕະພາບ - ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ. ວິໄສທັດນັ້ນ, ພາລະກຳນັ້ນໄດ້ລື່ນກາຍຄຸນຄ່າຂອງເຫດການງານກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໂດຍແມ່ນປະເທດເຈົ້າພາບ, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ, ດ້ວຍຈິດໃຈຮັກແພງ ແຂກຄົນ ແລະ ມີຄວາມເຄົາລົບ, ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງເຫດການນີ້. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ Covid-19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ນຳຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິ, ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ບູລິມະສິດດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຈັດຕັ້ງງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ 31 ໃຫ້ສຳເລັດເລັດຜົນ
ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລ້ວ ຊີເກມ 31 ແມ່ນບ່ອນເຕົ້າໂຮມ, ເຜີຍແຜ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ - ມິດຕະພາບ, ແມ່ນການພົວພັນແລກປ່ຽນພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງ 11 ປະເທດ ໃນພາກພື້ນ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ທັງຫມົດແມ່ນເພື່ອການພັດທະນາຂອງກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເພື່ອອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ - ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.