ຂ່າວສານ
ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມຸ່ງໄປເຖິງ “ວັນບຸນຂອງປະເທດຊາດ”, ຝາກຝັງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຜ່ານບັດເລືອກຕັ້ງ
ທ່ານນາງ ຫງວຽນຫວຽດຈ່ຽວ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອີຣົບ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງເປັນຄົນມີຄຸນສົມບັດ, ມີບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນໝູ່ປະຊາຊົນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີພູມປັນຍາ, ມີກຳລັງຄວາມສາມາດເພື່ອດຳລົງບັນດາໜ້າທີ່ໃຫຍ່, ພ້ອມທັງຕ້ອງໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນ, ຮັບຟັງ ແລະ ເຄົາລົບຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍຫວັງວ່າ ບັນດາຜູ້ແທນຈະມີຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈສ້າງບັນດາບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນເພື່ອປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່".
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບັນດາສະມາຊິກໃນຊຸດໃໝ່ນີ້ ຈະມີວິທີມອງເຫັນທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານກວ່າກ່ຽວກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີພູມປັນຍາ, ຄວາມສາມາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼາຍສາຍພົວພັນສາກົນ, ສະນັ້ນ, ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະມີບັນດາກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກັບເມືອປະເທດ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະເທດຊາດໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.”
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບັນດາສະມາຊິກໃນຊຸດໃໝ່ນີ້ ຈະມີວິທີມອງເຫັນທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານກວ່າກ່ຽວກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີພູມປັນຍາ, ຄວາມສາມາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼາຍສາຍພົວພັນສາກົນ, ສະນັ້ນ, ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະມີບັນດາກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດກັບເມືອປະເທດ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະເທດຊາດໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.”