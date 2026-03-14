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ຂ່າວສານ

ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຕັ້ງ​ຫຼາຍ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI

ທ່ານ ເຈິ່ນບ້າຝຸກ, ກຳມະການຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ, ປະທານສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອົດສະຕາລີ, ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ຈະວາງອອກຫຼາຍນະໂຍບາຍເພື່ອໜູນຊ່ວຍຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າອີກ
  ທ່ານ ເຈິ່ນບ້າຝຸກ, ຖ່າຍຮູບກັບທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI (ພາບ: NVCC)  

ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ມີນາ, ກົງກັບເວລາ ຫວຽດນາມ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ວິທີການເຄື່ອນໄຫວກົງຈັກ. ໃນສະພາບການນີ້, ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ອົດສະຕາລີມີຄວາມມຸ່ງຫວັງ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ຈະສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ສວຍໃຊ້ກາລະໂອກາດ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າອີກໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ. ທ່ານ ເຈິ່ນບ້າຝຸກ, ກຳມະການຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ, ປະທານສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອົດສະຕາລີ, ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ຈະວາງອອກຫຼາຍນະໂຍບາຍເພື່ອໜູນຊ່ວຍຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າອີກ:

ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດມີຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ມຸ່ງຫວັງຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ຈະມາເຖິງ ຈະມີບັນດານະໂຍບາຍເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳສຳລັບຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມາລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່ກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເຂດ ແບກ​ລອງວີ​ ໄປ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ກຳ​ນົດ​ຢ່າງ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ

ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເຂດ ແບກ​ລອງວີ​ ໄປ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ກຳ​ນົດ​ຢ່າງ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ

ດ້ວຍລັກສະນະພິເສດແມ່ນເຂດພິເສດມີປະຊາກອນຕຳກວ່າ 1000 ຄົນ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂດພິເສດ ແບກລອງວີ ພຽງແຕ່ເລືອກຕັ້ງສອງຂັ້ນແມ່ນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ, ບໍ່ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນຕາແສງຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນອື່ນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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