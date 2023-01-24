ຂ່າວສານ
ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຮັກສາຄວາມງາມທາງດ້ານວັດນະທະນຳໃນການໄປວັດອາອາຫາມຍາມຕົ້ນປີໃໝ່
ໃນໄລຍະຕົ້ນປີໃໝ່, ຊາວຫວຽດນາມ ພວມທຳມາຫາກິນ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ ພັດເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ວັດ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີ ວັດເຟີດຕິກ - ຊຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວັດຫວຽດໃຫຍ່ທ່ີ່ສຸດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອຖະຫວາຍທູບທຽນ, ບູຊາພະພຸດທະຮູບ ແລະ ພາວະນາຂໍຄວາມໂສກດີໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.
ນັບແຕ່ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 1 ບຸນເຕັດ ກໍ່ຄືກັນກັບຄອບຄົວຫວຽດນາມ ອື່ນໆ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ປ້າ ຫງວຽນທິເຕິນ ຜູ້ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ລາວ ເກືອບ 30 ປີ ໄດ້ມີໜ້າຢູ່ວັດເຟິດຕິກເພື່ອຖະຫວາຍທູບທຽນ, ບູຊາພະພຸດທະເຈົ້າ. ປ້າເຕິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຕາມຮີບຄອງປະເພນີຂອງ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເຖິງວ່າໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃສ ຊາວຫວຽດນາມ ກໍ່ອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່, ດັ່ງນັ້ນ ປີໃດຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄປວັດ ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ບູຊາພະພຸດທະເຈົ້າ.