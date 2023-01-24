Báo Ảnh Việt Nam

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ຂ່າວສານ

ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລາວ ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ງາມ​​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ນະ​ທະ​ນຳໃນ​ການ​ໄປ​ວັດ​ອາ​ອາ​ຫາມ​ຍາມ​ຕົ້ນ​ປີ​ໃໝ່

ໃນໄລຍະຕົ້ນປີໃໝ່, ຊາວຫວຽດນາມ ພວມທຳມາຫາກິນ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ວັດ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີ ວັດເຟີດຕິກ.
  ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ໄປວັດຍາມຕົ້ນປີໃໝ່   

ໃນໄລຍະຕົ້ນປີໃໝ່, ຊາວຫວຽດນາມ ພວມທຳມາຫາກິນ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ ພັດເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ວັດ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີ ວັດເຟີດຕິກ - ຊຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວັດຫວຽດໃຫຍ່ທ່ີ່ສຸດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອຖະຫວາຍທູບທຽນ, ບູຊາພະພຸດທະຮູບ ແລະ ພາວະນາຂໍຄວາມໂສກດີໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.

ນັບແຕ່ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 1 ບຸນເຕັດ ກໍ່ຄືກັນກັບຄອບຄົວຫວຽດນາມ ອື່ນໆ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ປ້າ ຫງວຽນທິເຕິນ ຜູ້ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ລາວ ເກືອບ 30 ປີ ໄດ້ມີໜ້າຢູ່ວັດເຟິດຕິກເພື່ອຖະຫວາຍທູບທຽນ, ບູຊາພະພຸດທະເຈົ້າ. ປ້າເຕິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຕາມຮີບຄອງປະເພນີຂອງ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເຖິງວ່າໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃສ ຊາວຫວຽດນາມ ກໍ່ອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່, ດັ່ງນັ້ນ ປີໃດຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄປວັດ ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ບູຊາພະພຸດທະເຈົ້າ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສ້າງ​ສົນ​ທິສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສ້າງ​ສົນ​ທິສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວັນໄຂວາລະປະຊຸມ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຮ່າງມະຕິ ໂດຍຄະນະເລຂາຄະນະກຳມະການພິເສດ ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສ້າງເນື້ອໃນຮ່າງສົນທິສັນຍາໃຫ້ສົມບູນແບບ ຍື່ນສະເໜີ່ສະພາ ສປຊ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາໂດຍໄວ.
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