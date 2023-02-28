ຂ່າວສານ
ຊອກຫາເຕັກໂນໂລຢີດີທີ່ສຸດ, ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ
ການຊຸກຍູ້ເຄືອຂ່າຍປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຢຍລະມັນ(VGI) ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສົມທົບກັບສູນປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ(NIC) ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ບຸລິມະສິດໃນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ເຢຍລະມັນຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ນຳໜ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 ກຸມພາ - 25 ກຸມພາ.
ທີ່ການເຮັດວຽກກັບ ເຄືອຂ່າຍ VGI, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ສະເໜີ VGI ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍ NIC ໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ແລກປ່ຽນກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ຄູ່ຮ່ວມມືຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄ້ວາຂໍ້ສະເໜີນີ້, ສ້າງຍຸດທະສາດ, ຜັນຂະຫຍາຍການຮຽກຮ້ອງລົງທຶນ, ຊອກຫາເຕັກໂນໂລຢີດີທີ່ສຸດ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.