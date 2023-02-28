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ຂ່າວສານ

ຊອກ​ຫາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ດີ​ທີ່​ສຸດ, ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ທີ່ການເຮັດວຽກກັບ ເຄືອຂ່າຍ VGI, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ສະເໜີ VGI ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍ NIC ໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ແລກປ່ຽນກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ຄູ່ຮ່ວມມືຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄ້ວາຂໍ້ສະເໜີນີ້, ສ້າງຍຸດທະສາດ
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຕາງໜ້າເຄືອຂ່າຍປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເຢຍລະມັນ (ພາບ: TTXVN)  

ການຊຸກຍູ້ເຄືອຂ່າຍປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຢຍລະມັນ(VGI)  ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສົມທົບກັບສູນປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ(NIC)  ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ບຸລິມະສິດໃນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ເຢຍລະມັນຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ນຳໜ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 ກຸມພາ - 25 ກຸມພາ.

ທີ່ການເຮັດວຽກກັບ ເຄືອຂ່າຍ VGI, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ສະເໜີ VGI ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍ NIC ໃນການເຊື່ອມຕໍ່, ແລກປ່ຽນກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ຄູ່ຮ່ວມມືຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄ້ວາຂໍ້ສະເໜີນີ້, ສ້າງຍຸດທະສາດ, ຜັນຂະຫຍາຍການຮຽກຮ້ອງລົງທຶນ, ຊອກຫາເຕັກໂນໂລຢີດີທີ່ສຸດ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນພາຍຫຼັງສົງຄາມ

ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນພາຍຫຼັງສົງຄາມ

ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງຍູ້ໄວການສ້າງສະໜາມຝຶກຊ້ອມຕາມມາດຕະຖານການກະທຳກ່ຽວກັບໝາກມິນສາກົນ.
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