ຂ່າວສານ
ຈໍານວນແຂກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວໃນໂອກາດວັນພັກວັນຊາດ ທີ 2 ກັນຍາ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
ຕາມການປະກາດໃນວັນທີ 03 ກັນຍາ ຂອງພະແນກວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ມານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໂອກາດວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ ປີນີ້ ບັນລຸປະມານ 38.800 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ຈຳນວນຫ້ອງມີແຂກມາພັກເຊົ່າບັນລຸປະມານ 85% (ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,3%). ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເກັບມາໄດ້ໃນໂອກາດນີ້ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 2.900 ຕື້ດົ່ງ (117 ລ້ານ USD), ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023.
ຢູ່ດ່າໜັງ, ຕາມພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ດ່າໜັງ ແລ້ວ, ໃນໂອກາດວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ ປີນີ້, ຍອດຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວຊົມ ດ່າໜັງ ບັນລຸເກືອບ 308.000 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ສ່ວນຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງນາມ ກໍໄດ້ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 193.000 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶຶ້ນ 16% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ. ທ່ານ ຫງວຽນແທັງຮົ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກວ໋າງນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງນາມ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະທັບໃຈ, ໃໝ່ອ່ຽມໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ສືບຕໍ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ມາທ່ຽວແຂວງ ກວ໋າງນາມ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ, ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີ 2024 ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ”.