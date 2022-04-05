ຂ່າວສານ
ຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນງານວາງສະແດງ “ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ຢູ່ ຫວຽດນາມ”
ມີພາບຖ່າຍກວ່າ 100 ແຜ່ນ ພ້ອມເອກະສານ, ເຄື່ອງດົນຕີ, ການສາຍຮູບເງົາສາລະຄະດີແນະນຳກ່ຽວກັບເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຮູບພາບນັກສິລະປະກອນ, ນັກສິລະປິນພວມເສບເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ນຳມາວາງສະແດງໃນງານວາງສະແດງ “ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ຢູ່ ຫວຽດນາມ”.
ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງທີ່ໄດ້ວາງສະແດງໃນງານວາງສະແດງ (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)
ງານວາງສະແດງ “ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ ຫວຽດນາມ” ຈະຈັດຂຶ້ນແບບໂດຍກົງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 ເມສາ - 11 ເມສາ ຢູ່ ຫໍພິພິທະພັນ ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ແລະ ຈະວາງສະແດງແບບອອນລາຍໃນເວັບໄຊ http://trienlamvhnt.vn ແລະ http://sovhttdl.cantho.gov.vn ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 ເມສາ ຫາວັນທີ 30 ພຶດສະພາ.
ງານວາງສະແດງໂດຍຫໍພິພິທະພັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ສູນວາງສະແດງວັດທະນະທຳສິລະປະ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດ. ມີພາບຖ່າຍກວ່າ 100 ແຜ່ນ ພ້ອມເອກະສານ, ເຄື່ອງດົນຕີ, ການສາຍຮູບເງົາສາລະຄະດີແນະນຳກ່ຽວກັບເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຮູບພາບນັກສິລະປະກອນ, ນັກສິລະປິນພວມເສບເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ນຳມາວາງສະແດງໃນງານດັ່ງກ່າວ. ງານວາງສະແດງຍັງມີເຂດວາງສະແດງເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຕ່ລະແຂວງ, ນະຄອນ, ເຊິ່ງລວມມີ ເກີ່ນເທີ, ດັກລັກ, ນິງທ້ວນ, ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ, ເຮົ້າຢາງ, ຕ່ຽນຢາງ, ຫວິງລອງ, ດົ່ງທາບ, ເຕິຍນິງ, ອານຢາງ ແລະ ບາກລຽວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)