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ຂ່າວສານ

ຈີ​ນ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ

ວັນທີ 01 ເມສາ, ຈີນ ແລະ ສິງກະໂປ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 27 ມີນາ ຫາວັນທີ 01 ເມສາ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ພົບປະທ່ານປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໃນວັນທີ 31 ມີນາ   

ຖະແຫຼງການໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສອງປະເທດໃນການສ້າງທິດກ້າວເດີນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນວາດພັດທະນາການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນອະນາຄົດ. ສອງປະເທດກໍປາດຖະໜາຢາກປັບປຸງການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນບັນດາຂົງເຂດ: ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການເງິນ, ການບິນ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັນໃນບັນດາຂົງເຂດຄືຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຄົ້ນຫາໂອກາດການເຕີບໂຕ ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກລະຫວ່າງລັດຖະບານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ສອງປະເທດກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ຕ້ອງສົມທົບກັນເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍູ້ແຮງວຽກງານກະກຽມ ເພື່ອປັບປຸງກອບຮ່ວມມືການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ - ຈີນ (ACFTA 3.0) ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັ​ມ​ແຫ່ງ ອົດ​ສະ​ຕ​າ​ລີ: ຂີດ​ໝາຍ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັ​ມ​ແຫ່ງ ອົດ​ສະ​ຕ​າ​ລີ: ຂີດ​ໝາຍ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ນັບແຕ່ວັນທີ 3 – 6 ເມສາ, ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ທ່ານ David Hurley ຈະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ.
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