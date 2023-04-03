ຂ່າວສານ
ຈີນ ແລະ ສິງກະໂປ ຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ
ຖະແຫຼງການໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສອງປະເທດໃນການສ້າງທິດກ້າວເດີນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນວາດພັດທະນາການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນອະນາຄົດ. ສອງປະເທດກໍປາດຖະໜາຢາກປັບປຸງການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນບັນດາຂົງເຂດ: ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການເງິນ, ການບິນ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັນໃນບັນດາຂົງເຂດຄືຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຄົ້ນຫາໂອກາດການເຕີບໂຕ ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກລະຫວ່າງລັດຖະບານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ສອງປະເທດກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ຕ້ອງສົມທົບກັນເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍູ້ແຮງວຽກງານກະກຽມ ເພື່ອປັບປຸງກອບຮ່ວມມືການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ - ຈີນ (ACFTA 3.0) ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ.