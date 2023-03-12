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ຂ່າວສານ

ຈີນ ​ມີ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຫຼີຊຽງ ໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ຈະນຳພາລັດຖະບານຈີນ ໃນອາຍຸການໃໝ່, ນຳພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ່ຍອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຢ່າງໝັ້ນໂຄງໂດຍໄວ.
  (ພາບ: Xinhua)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມີນາ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ສະພາແຫ່ງຊາດຈີນ ສຸດທີ 14 ຢູ່ ປັກກິງ, ທ່ານ ຫຼີຊຽງ ກຳມະການຜູ້ປະຈຳ ກົມການເມືອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ແທນໃຫ້າທ່ານ ຫຼີເຄີຊຽງ.

ດ້ວຍບົດຮຽນປະສົບການນຳພາ ແລະ ບໍລິຫານຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃຫ່ຍ ແລະ ສຳຄັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງປະເທດ ຈີນກ່ຽວກັບດ້ານ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ຄື:  ເຈືອຈຽງ, ຈາງຊູ   ແລະ ຊຽງໄຫ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຫຼີຊຽງ ໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ຈະນຳພາລັດຖະບານຈີນ ໃນອາຍຸການໃໝ່, ນຳພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ່ຍອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຢ່າງໝັ້ນໂຄງໂດຍໄວ ແລະ ໄດ້ຮັບທ່າເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ 19.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງບົນຫຼັກການທີ່ວ່າ ອາເມລິກາ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແຮງ, ເອກະລາດ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ລະບອບການເມືອງຂອງກັນ.
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