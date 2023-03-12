ຂ່າວສານ
ຈີນ ມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມີນາ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ສະພາແຫ່ງຊາດຈີນ ສຸດທີ 14 ຢູ່ ປັກກິງ, ທ່ານ ຫຼີຊຽງ ກຳມະການຜູ້ປະຈຳ ກົມການເມືອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ແທນໃຫ້າທ່ານ ຫຼີເຄີຊຽງ.
ດ້ວຍບົດຮຽນປະສົບການນຳພາ ແລະ ບໍລິຫານຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃຫ່ຍ ແລະ ສຳຄັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງປະເທດ ຈີນກ່ຽວກັບດ້ານ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ຄື: ເຈືອຈຽງ, ຈາງຊູ ແລະ ຊຽງໄຫ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຫຼີຊຽງ ໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ຈະນຳພາລັດຖະບານຈີນ ໃນອາຍຸການໃໝ່, ນຳພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ່ຍອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຢ່າງໝັ້ນໂຄງໂດຍໄວ ແລະ ໄດ້ຮັບທ່າເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ 19.