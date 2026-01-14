Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຈີນ ແລະ ອີ​ຢິ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບຕໍ່​ວິ​ວັດ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລົດ​ໄຟ​ຟ້າ

2 ຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວເດີນ ເພື່ອແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງ EU ຈັດວາງພາສີຕ້ານການອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ລົດໄຟຟ້າ (EV) ທີ່ຜະລິດຢູ່ ຈີນ.
ລົດໄຟຟ້າຜະລິດຢູ່ ຈີນ

ວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຈີນ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 2 ຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວເດີນ ເພື່ອແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງ EU ຈັດວາງພາສີຕ້ານການອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ລົດໄຟຟ້າ (EV) ທີ່ຜະລິດຢູ່ ຈີນ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນປະກາດໃຊ້ຄຳແນະນຳລວມສຳລັບຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບລາຄາ ຕໍ່ກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ທີ່ສົ່ງອອກລົດໄຟຟ້າ ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລ່ນດ້ວຍຖ່ານໄຟ ໄປຍັງ EU.  ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໜັງສືແນະນຳກ່ຽວກັບການຍື່ນຂໍ້ສະເໜີຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບລາຄາ, ໃນນັ້ນ ຊີ້ແຈ້ງບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງພິຈາລະຈາ ເຊັ່ນ ລະດັບລາຄານຳເຂົ້າຕ່ຳສຸດ, ຊ່ອງທາງຂາຍເຄື່ອງ, ກົນໄກຊົດເຊີຍ, ກໍຄືບັນດາແຜນການລົງທຶນໃນອະນາຄົດຢູ່ EU. ຄະນະກຳມະການ ເອີຣົບ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະຕີລາຄາແຕ່ລະຂໍ້ສະເໜີຢ່າງພາວະວິໄສ, ຍຸຕິທຳ, ບໍ່ມີການຈຳແນກການປະພຶດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສາຍ​ພົວ​ພັນ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ຜູກ​ມັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ສາຍ​ພົວ​ພັນ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ຜູກ​ມັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ກ່ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ, ອົງການກະບອກສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ລົງບົດຂຽນໃນສື່ສິ່ງພິມເອເລັກໂຕນິກ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຮ່ວມມື ລາວ - ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຫຼາຍດ້ານ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top