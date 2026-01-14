ຂ່າວສານ
ຈີນ ແລະ ອີຢິ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ວິວັດການແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບລົດໄຟຟ້າ
ວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຈີນ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 2 ຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວເດີນ ເພື່ອແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງ EU ຈັດວາງພາສີຕ້ານການອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ລົດໄຟຟ້າ (EV) ທີ່ຜະລິດຢູ່ ຈີນ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນປະກາດໃຊ້ຄຳແນະນຳລວມສຳລັບຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບລາຄາ ຕໍ່ກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ທີ່ສົ່ງອອກລົດໄຟຟ້າ ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລ່ນດ້ວຍຖ່ານໄຟ ໄປຍັງ EU. ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໜັງສືແນະນຳກ່ຽວກັບການຍື່ນຂໍ້ສະເໜີຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບລາຄາ, ໃນນັ້ນ ຊີ້ແຈ້ງບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງພິຈາລະຈາ ເຊັ່ນ ລະດັບລາຄານຳເຂົ້າຕ່ຳສຸດ, ຊ່ອງທາງຂາຍເຄື່ອງ, ກົນໄກຊົດເຊີຍ, ກໍຄືບັນດາແຜນການລົງທຶນໃນອະນາຄົດຢູ່ EU. ຄະນະກຳມະການ ເອີຣົບ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະຕີລາຄາແຕ່ລະຂໍ້ສະເໜີຢ່າງພາວະວິໄສ, ຍຸຕິທຳ, ບໍ່ມີການຈຳແນກການປະພຶດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO).