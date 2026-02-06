Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຈີນ ແລະ ລັດ​ເຊຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສົມ​ທົບ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ໃນການໂອ້ລົມເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ແມ່ນປີເລີ່ມຕົ້ນການວາງແຜນກຳນົດ 5 ປີຄັ້ງທີ 15 ຂອງຈີນ, ພ້ອມທັງເປັນຫຼາຍຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນໂອ້ລົມເຈລະຈາແບບທາງໄກກັບທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ (ພາບ: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກຸມພາ, ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ໄດ້ດຳເນີນການໂອ້ລົມເຈລະຈາແບບທາງໄກກັບທ່ານ Vladimir Putin,  ປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ.

ໃນການໂອ້ລົມເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ແມ່ນປີເລີ່ມຕົ້ນການວາງແຜນກຳນົດ 5 ປີຄັ້ງທີ 15 ຂອງຈີນ, ພ້ອມທັງເປັນຫຼາຍຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈີນຈະເປີດກວ້າງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຢູ່ລະດັບສູງກວ່າ, ແບ່ງປັນໂອກາດພັດທະນາ ກັບບັນດາປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ລັດເຊຍ. ທ່ານສີຈິ້ນຜິງ ຖືວ່າ ສອງຝ່າຍຄວນກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດນີ້ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົບປະຂັ້ນສູງ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການສົມທົບກັນດ້ານຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານກວ່າ. ສ່ວນທ່ານ Vladimir Putin ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ກໍ່ຕີລາຄາສູງການພັດທະນາຂອງການພົວພັນລັດເຊຍ - ຈີນໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການສົມທົບຍຸດທະສາດ ກັບຈີນ ຢູ່ບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍຄື ສປຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ລາວ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ລາວ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດຳເນີນໂອ້ລົມເຈລະຈາ ກັບທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີມອບຮັບບັນດາເອກະສານຮ່ວມມື.
ອ່ານເພີ່ມ

