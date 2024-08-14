ຂ່າວສານ
ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ 2 + 2, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ 2 ຝ່າຍ
ຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຈີນ - ອິນໂດເນເຊຍ, ກໍຄືການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດການຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຄັ້ງນີ້ “ເປັນຂີດໝາຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດກ້າວຂຶ້ນລະດັບສູງໃໝ່”
ແຈ້ງການສື່ມວນຊົນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງການພັດທະນາຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ - ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສະແດງຄວາມພ້ອມເພີ່ມທະວີການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ການສົມທົບ, ຍົກສູງການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈມິດຕະພາບສອງຝ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຈີນ - ອິນໂດເນເຊຍ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າໃໝ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.