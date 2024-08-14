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ຂ່າວສານ

ຈີນ, ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ 2 + 2, ປຶ​ກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ 2 ຝ່າຍ

ວັນທີ 13 ສິງຫາ, ຈີນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ເລີ່ມປະຕິບັດກົນໄກສົນທະນາ 2 + 2 ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສອງປະເທດ ດ້ວຍກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງ ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ:ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ)

ຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຈີນ - ອິນໂດເນເຊຍ, ກໍຄືການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດການຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຄັ້ງນີ້ “ເປັນຂີດໝາຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດກ້າວຂຶ້ນລະດັບສູງໃໝ່”

ແຈ້ງການສື່ມວນຊົນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງການພັດທະນາຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ - ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສະແດງຄວາມພ້ອມເພີ່ມທະວີການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ການສົມທົບ, ຍົກສູງການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈມິດຕະພາບສອງຝ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຈີນ - ອິນໂດເນເຊຍ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າໃໝ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ - ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ - ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຕາມບົດລາຍງານຂອງສະມາຄົມການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັບການການພັດທະນາຢ່າງແຮງດ້ວຍກາ
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