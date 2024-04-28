ຂ່າວສານ
ຈີນ, ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ 5 ຂໍ້ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮອບດ້ານ
ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ 5 ຂໍ້ ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮອບດ້ານ, ໃນນັ້ນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍຕາມທິດສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອາເມລິກາ ທ່ານ Antony Blinken, ໃນວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ ປັກກິ່ງ (ປະເທດຈີນ).
ລະອຽດຄື, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຢືດໝັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາໃນການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ບົນພື້ນຖານວິໄສທັດ San Francisco ທີ່ການນຳສອງຝ່າຍ ຍົກອອກມາໃນການພົບປະໃນປີ 2023. ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັກສາບັນດາການແລກປ່ຽນ ແລະ ພົບປະຂັ້ນສູງຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ສືບຕໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຟື້ນຟູ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບັນດາກົນໄກປຶກສາການເມືອງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃນບັນດາຂົງເຂດການທູດ, ເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ການຄ້າ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາການພົວພັນແລກປ່ຽນດ້ານການທະຫານ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຈີນ - ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປັນຍາປະດິດ.