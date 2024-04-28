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ຂ່າວສານ

ຈີນ, ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ 5 ຂໍ້ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮອບດ້ານ

ລະອຽດຄື, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຢືດໝັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາໃນການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ບົນພື້ນຖານວິໄສທັດ San Francisco ທີ່ການນຳສອງຝ່າຍ ຍົກອອກມາໃນການພົບປະໃນປີ 2023.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອາເມລິກາ ທ່ານ Antony Blinken (ພາບ:AFP/TTXVN)

ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ 5 ຂໍ້ ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮອບດ້ານ, ໃນນັ້ນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍຕາມທິດສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອາເມລິກາ ທ່ານ Antony Blinken, ໃນວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ ປັກກິ່ງ (ປະເທດຈີນ).

ລະອຽດຄື, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຢືດໝັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາໃນການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ບົນພື້ນຖານວິໄສທັດ San Francisco ທີ່ການນຳສອງຝ່າຍ ຍົກອອກມາໃນການພົບປະໃນປີ 2023. ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັກສາບັນດາການແລກປ່ຽນ ແລະ ພົບປະຂັ້ນສູງຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ສືບຕໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຟື້ນຟູ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບັນດາກົນໄກປຶກສາການເມືອງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃນບັນດາຂົງເຂດການທູດ, ເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ການຄ້າ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາການພົວພັນແລກປ່ຽນດ້ານການທະຫານ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຈີນ - ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປັນຍາປະດິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ຊຶ່ງ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ຊຶ່ງ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ

ກຸ່ມ ທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນພິເສດຂອງທຳມະຊາດ, ປະຊາຊົນ ນິງບິ່ງ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳທຳມະຊາດໂລກປີ 2024.
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