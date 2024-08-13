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ຂ່າວສານ

ຈີນ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ອີ​ຣາ​ນ ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ຈີນສະໜັບສະໜູນອີຮານໃນການປົກປ້ອງອະທິປະໄຕ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງກຽມພ້ອມຮັກສາການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ອີຣານ.
ຖະແຫຼງການສະໜັບສະໜູນ ອີຣານໃນການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ຖະແຫຼງການຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫວ່າງອີ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບໃນວັນທີ 11 ສິງຫາກັບທ່ານ Ali Bagheri Kani ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ.

ໃນການເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. ຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນແລ້ວ, ທ່ານຫວ່າງອີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ເລື່ອງປັກກິ່ງ ຄັດຄ້ານ ແລະ ກ່າວປະນາມຢ່າງຮູນແຮງ ເຫດລອບສັງຫານ ທ່ານ Ismail Haniyeh ການນຳຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດສ ຢູ່ເຕເຮຣານ ໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ. ທ່ານ ຫວ່າງອີ ຖືວ່າ ການບຸກໂຈມຕີນີ້ກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ. ທ່ານປະກາດ ຈີນສະໜັບສະໜູນອີຮານໃນການປົກປ້ອງອະທິປະໄຕ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງກຽມພ້ອມຮັກສາການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ອີຣານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Samsung ຫວຽດ​ນາມ ຄວນ​ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດດີ​ຈີ​ຕອນ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ

Samsung ຫວຽດ​ນາມ ຄວນ​ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດດີ​ຈີ​ຕອນ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົຕນີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Choi Joo Ho ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Samsung ຫວຽດນາມ.
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