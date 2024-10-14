ຂ່າວສານ
ຈີນ ພ້ອມແລ້ວຈະຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
ແຕ່ວັນທີ 12 – 14 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ ໄດ້ໄປ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 12 – 14 ຕຸລາ. ບັນດາສຳນັກຂ່າວສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນທາງການຂອງ ຈີນ ພ້ອມກັນໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ຕາມສຳນັກຂ່າວສານ ຊິນຮວາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ, ພາຍຫຼັງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2024, ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໄດ້ຮັກສາການພົບປະແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນຮ່ວມມືອັນດີງາມໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ເລື່ອງສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ມີບາດກ້າວເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງດີງາມ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຈີນ ກໍ່ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິດບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຕາມໜັງສືພິມປະຊາຊົນລາຍວັນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີສຽງ ຢືນຢັນວ່າ, ຈີນ ພ້ອມແລ້ວຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດໂດຍມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລະດັບສູງກວ່າ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງລະດັບຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ລຸລ່ວງໃຫ້ແກ່ລະບົບສະໜອງ.