Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຈີນ ດັດປັບມາດຕະຖານບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວໂຄວິດ -19

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບສະພາບໂລກລະບາດຂອງຈີນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ປັກກິ່ງ
  ສູນປິ່ນປິວພະຍາດແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ຊຽງໄຮ່ຂອງ ຈີນ (ພາບ:/TTXVN)  

ວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ຈີນ ປະກາດວ່າ ໄດ້ດັດປັບ ບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນໂຄວິດ -19, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດແບ່ງການຄັດກອງ ແລະ ປິ່ນປົວໃຫ້ຜູ້ຕິດໂຄວິດ - 19. ຕາມແຈ້ງການແລ້ວ, ຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ຈະເພີ່ມວິທີກວດວິໄຈ ເພື່ອເປັນມາດຕະຖານບົ່ງມະຕິໃຫ້ຜູ້ຕິດໂຄວິດ -19 ອອກໂຮງໝໍ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບສະພາບໂລກລະບາດຂອງຈີນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ປັກກິ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ເນັ້ນໜັກວ່າບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນໂລກລະບາດເຊິ່ງ ຈີນ ໄດ້ ແລະ ພວມຈັດວາງແມ່ນມີຄວາມວິທະຍາສາດ, ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນເຖິງການພົວພັນປະຊາຊົນ ກໍຄືການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ. ຈີນ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຈະບໍ່ມີການກະທຳຈຳແນກການປະພຶດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮງຮຽນຢູ່ກາງທະເລທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ

ໂຮງຮຽນຢູ່ກາງທະເລທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ

ໂດຍຕ້ອງຫ່າງຈາກຄອບຄົວ 2-3 ເດືອນຈຶ່ງກັບບ້ານເທື່ອໜຶ່ງ, ບັນດາເອື້ອຍຄູໄດ້ເອົາລູກມາຮຽນ, ລະຫຼິ້ນກັບພວກນ້ອງນັກຮຽນຢູ່ທີ່ນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top