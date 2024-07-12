ຂ່າວສານ
ຈີນ ຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຖະແຫຼງການຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ນາໂຕ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ຈີນ
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ປັກກິ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ລິນຈຽນ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງແຮງ “ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ວໍຊິງຕັນ” ຂອງ ອົງການສົນທິສັນຍາມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກເໜືອ (ນາໂຕ).
ທ່ານ ລິນຈຽນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ “ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ວໍຊິງຕັນ” ຂອງ ນາໂຕ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບຄວາມເຄັງຕຶງຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່, ຊ້ອນແຟງຈິດຕະສົງຄາມເຢັນ ແລະ ບັນດາຂໍ້ສັງເກດມີລັກສະນະອະຄະຕິ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ເກາະຜິດໃນເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ຈີນ. ຈີນ ເດັດດ່ຽວ ຄັດຄ້ານ ແລະ ມີບັນດາການເຈລະຈາແລກປ່ຽນ “ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ” ກັບ ນາໂຕ.
ຕາມທ່ານແລ້ວ, ເລື່ອງ ນາໂຕ ຖືວ່າ, ບັນຫາ ຢູແກຼນ ແມ່ນ “ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຈີນ” ແມ່ນໄຮ້ເຫດຜົນ. ນາໂຕ ສືບຕໍ່ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຜິດເຂວໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານ ເພື່ອສ້າງຄວາມແບ່ງແຍກການພົວພັນ ແລະ ທຳລາຍການຮ່ວມມື ຈີນ - ອີຢູ.