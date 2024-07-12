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ຂ່າວສານ

ຈີນ ຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຖະແຫຼງການຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ນາໂຕ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ຈີນ

ທ່ານ ລິນຈຽນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ “ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ວໍຊິງຕັນ” ຂອງ ນາໂຕ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບຄວາມເຄັງຕຶງຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່, ຊ້ອນແຟງຈິດຕະສົງຄາມເຢັນ
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ລິນຈຽນ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ)

ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ປັກກິ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ລິນຈຽນ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງແຮງ “ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ວໍຊິງຕັນ” ຂອງ ອົງການສົນທິສັນຍາມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກເໜືອ (ນາໂຕ).

ທ່ານ ລິນຈຽນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ “ຖະແຫຼງການກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ວໍຊິງຕັນ” ຂອງ ນາໂຕ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບຄວາມເຄັງຕຶງຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່, ຊ້ອນແຟງຈິດຕະສົງຄາມເຢັນ ແລະ ບັນດາຂໍ້ສັງເກດມີລັກສະນະອະຄະຕິ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ເກາະຜິດໃນເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ຈີນ. ຈີນ ເດັດດ່ຽວ ຄັດຄ້ານ ແລະ ມີບັນດາການເຈລະຈາແລກປ່ຽນ “ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ” ກັບ ນາໂຕ.

ຕາມທ່ານແລ້ວ, ເລື່ອງ ນາໂຕ ຖືວ່າ, ບັນຫາ ຢູແກຼນ ແມ່ນ “ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຈີນ” ແມ່ນໄຮ້ເຫດຜົນ. ນາໂຕ ສືບຕໍ່ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຜິດເຂວໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານ ເພື່ອສ້າງຄວາມແບ່ງແຍກການພົວພັນ ແລະ ທຳລາຍການຮ່ວມມື ຈີນ -  ອີຢູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ລາວ ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລາວ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ: ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ລາວ ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ນັບແຕ່ວັນທີ 11 - 12 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ລາວ. ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເລືອກເອົາ ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ຂອງຕົນນັ້ນ ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນແກ່ການສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ລາວ ມີຄວາມເປັນກຽດ ຕ້ອນຮັບປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້” - ນີ້ແມ່ນການຕີລາຄາຂອງທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ສສ.ຫວຽດນາມ ໃນການສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ.
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