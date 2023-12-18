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ຂ່າວສານ

ຈີນ ກວດພົບ 7 ກໍລະນີຕິດໄວຣັດກາຍພັນ JN.1

ໄລ່ຮອດຕົ້ນເດືອນ ທັນວາ ຈີນ ໄດ້ກວດພົບທັງໝົດ 7 ກໍລະນີຕິດໄວຣັດກາຍພັນນີ້ໃນຈຳນວນຜູ້ຕິດໄວຣັດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
(ພາບປະກອບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 15 ທັນວາ, ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກລະບາດແຫ່ງຊາດ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນັບແຕ່ເມື່ອກາຍພັນ JN.1 ຂອງໄວຣັດ ໂຄໂຣນາ ໄດ້ກວດພົບເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃນເດືອນ ພະຈິກ, ໄລ່ຮອດຕົ້ນເດືອນ ທັນວາ ຈີນ ໄດ້ກວດພົບທັງໝົດ 7 ກໍລະນີຕິດໄວຣັດກາຍພັນນີ້ໃນຈຳນວນຜູ້ຕິດໄວຣັດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

ຕາມກົມຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກລະບາດແຫ່ງຊາດ ຈີນ ແລ້ວ, ນັບແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ 2023, ອັດຕາກາຍພັນ JN.1 ຂອງໂລກລະບາດທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວ, ແຕ່ປະມານ 4% ໃນຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ, ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 30% ໃນຕົ້ນເດືອນ ທັນວາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕິດຕາມຂອງ ຈີນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ອາການສຸຂະພາບບັນດາຜູ້ຕິດໄວຣັດກາຍພັນ JN.1 ແມ່ນເບົ່າ ຫຼື ບໍ່ມີອາການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ທັນວານີ້, ເຮືອບີນພິເສດທີ່ນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ( ອາຊຽນ) - ຍີ່ປຸ່ນແລະການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ.
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