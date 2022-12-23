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ຂ່າວສານ

ຈີນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ລັດ​ເຊຍ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ໄປ​​ສູ່​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ວັນທີ 21 ທັນວາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Dmitry Medvedev ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ປັກກິງ ແລະ ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ.
  ທ່ານຮອງປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Dmitry Medvedev ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ (ພາບ: Tass)  
ການນຳຂອງພັກ ລັດເຊຍເອກະພາບ ແລະ ພັກກອມມູນິດ ຈີນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາແລກປ່ຽນກັນລະຫວ່າງ ສອງພັກກຳອຳນາດ, ແລກປ່ຽນສອງຝ່າຍໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ລັດເຊຍ - ຈີນໃນທຸກຂົງເຂດ, ລວມມີ: ເສດຖະກິດ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຕ່າງໆ… ສອງຝ່າຍກໍ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຈຸດຄ້າຍຄືກັນຂອງ ມົດສະກູ ແລະ ປັກກິ່ງ ໃນວິທີການສຳຜັດກັບບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຕື້ອງເຖິງບັນຫາສົມທົບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຍຸດທະສາດ ຢູ່ບັນດາພື້ນຖານຫຼາຍຝ່າຍ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຸດ​ເວ​ລາ​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ​ເພື່ອ​ໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ເກາະ​ຝູ​ກວັ໊ກ

ຈຸດ​ເວ​ລາ​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ​ເພື່ອ​ໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ເກາະ​ຝູ​ກວັ໊ກ

ຝູກວັ໊ກແມ່ນເກາະໃຫຍ່ ແລະ ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບຫຼາຍພັນເທື່ອຄົນມາທ່ອງທ່ຽວໃນແຕ່ລະປີ, ພິເສດແຫ່ງນີ້ ກໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ຂຶ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຄັດເລືອກ ຫຼາຍຄົນເມື່ອມາ ຫວຽດນາມ. ໂດຍແມ່ນເກາະຕັ້ງຢູ່ເຂດຮ້ອນລົມມໍລະສຸມຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສຸດ ແລະຍັງຕັ້ງຢູ່ເຂດອ່າວໄທຕື່ມອີກ ດັ່ງນັ້ນ ຝູກວັ໊ກຈຶ່ງມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.
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