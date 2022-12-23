ຂ່າວສານ ຈີນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ລັດເຊຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນໄປສູ່ສັງກາດໃໝ່ 23/12/2022 ວັນທີ 21 ທັນວາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Dmitry Medvedev ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ປັກກິງ ແລະ ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Dmitry Medvedev ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ (ພາບ: Tass) ການນຳຂອງພັກ ລັດເຊຍເອກະພາບ ແລະ ພັກກອມມູນິດ ຈີນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາແລກປ່ຽນກັນລະຫວ່າງ ສອງພັກກຳອຳນາດ, ແລກປ່ຽນສອງຝ່າຍໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ລັດເຊຍ - ຈີນໃນທຸກຂົງເຂດ, ລວມມີ: ເສດຖະກິດ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຕ່າງໆ… ສອງຝ່າຍກໍ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຈຸດຄ້າຍຄືກັນຂອງ ມົດສະກູ ແລະ ປັກກິ່ງ ໃນວິທີການສຳຜັດກັບບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຕື້ອງເຖິງບັນຫາສົມທົບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຍຸດທະສາດ ຢູ່ບັນດາພື້ນຖານຫຼາຍຝ່າຍ… (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)