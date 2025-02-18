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ຂ່າວສານ

ຈີນ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ນຳ​ໜ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ກຸ້ງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຈີນ ນຳເຂົ້າ ກຸ້ງຕົກເປັນມູນຄ່າ 843 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 39% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2023 ແລະ ລື່ນກາຍ ອາເມລິກາ (756 ລ້ານ USD) ກາຍເປັນຕະຫຼາດຊື້ກຸ້ງຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ພາບປະກອບ: congthuong.vn

ສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ (VASEP) ຫາກໍ່ອອກຖະແຫຼງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີກາຍນີ້ຈີນ ໄດ້ນຳເຂົ້າກຸ້ງ ຕົກເປັນມູນຄ່າ 834 ລ້ານ USD ຈາກຫວຽດນາມ, ລື່ນກາຍອາເມລິກາ ກາຍເປັນປະເທດນຳໜ້າໃນການຊື້ສິນໃນນ້ຳປະເພດນີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ. ຕາມ VASEP ແລ້ວ, ໃນປີ 2024 ການສົ່ງອອກກຸ້ງບັນລຸ 3,8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 14%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2023. ຈີນນຳເຂົ້າ ກຸ້ງຕົກເປັນມູນຄ່າ 843 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 39% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2023 ແລະ ລື່ນກາຍ ອາເມລິກາ (756 ລ້ານ USD) ກາຍເປັນຕະຫຼາດຊື້ກຸ້ງຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ຈີນ ຊື້ກຸ້ງຫວຽດນາມເປັນຈຳນວນຫຼາຍແມ່ນແຫຼ່ງສະໜອງສິນທະເລຊະນິດນີ້ຢູ່ພາຍໃນຕະຫຼາດຈີນຫຼຸດລົງຍ້ອນອາກາດບໍ່ເອື້ອອຳນວຍສະດວກ, ພ້ອມທັງ, ປະເທດນີ້ກໍ່ຍົກອອກຫຼາຍນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກກຸ້ງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຫຼາຍນະໂຍບາຍໂດຍລັດຖະບານສະເໜີໃນຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດບາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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