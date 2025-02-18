ຂ່າວສານ
ຈີນກາຍເປັນປະເທດນຳໜ້າກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າກຸ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ
ສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ (VASEP) ຫາກໍ່ອອກຖະແຫຼງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີກາຍນີ້ຈີນ ໄດ້ນຳເຂົ້າກຸ້ງ ຕົກເປັນມູນຄ່າ 834 ລ້ານ USD ຈາກຫວຽດນາມ, ລື່ນກາຍອາເມລິກາ ກາຍເປັນປະເທດນຳໜ້າໃນການຊື້ສິນໃນນ້ຳປະເພດນີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ. ຕາມ VASEP ແລ້ວ, ໃນປີ 2024 ການສົ່ງອອກກຸ້ງບັນລຸ 3,8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 14%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2023. ຈີນນຳເຂົ້າ ກຸ້ງຕົກເປັນມູນຄ່າ 843 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 39% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2023 ແລະ ລື່ນກາຍ ອາເມລິກາ (756 ລ້ານ USD) ກາຍເປັນຕະຫຼາດຊື້ກຸ້ງຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ຈີນ ຊື້ກຸ້ງຫວຽດນາມເປັນຈຳນວນຫຼາຍແມ່ນແຫຼ່ງສະໜອງສິນທະເລຊະນິດນີ້ຢູ່ພາຍໃນຕະຫຼາດຈີນຫຼຸດລົງຍ້ອນອາກາດບໍ່ເອື້ອອຳນວຍສະດວກ, ພ້ອມທັງ, ປະເທດນີ້ກໍ່ຍົກອອກຫຼາຍນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກກຸ້ງ ຫວຽດນາມ.