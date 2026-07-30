ຂ່າວສານ
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ພາກໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີຂອງຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ກໍລະກົດ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ນາງ Takaichi Sanae ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 13 ຄົນແລ້ວ. ການນຳ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄະນະຊີ້ນຳການຮັບມືກັບໄພພິບັດສຸກເສີນ ຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຍູ້ໄວບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມກູ້ໄພກູ້ຊີບຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາງ Takaichi Sanae ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາພະນັກງານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພວມສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍວຽກງານຮັບມື.