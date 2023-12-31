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ຂ່າວສານ

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ມາ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ

ດ້ວຍຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ນັບມື້ນັບມີທ່າອ່ຽງມາຢາມບັນດານະຄອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ພາບປະກອບ

ວັນທີ 29 ທັນວາ, ປະຕູຖານຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄົມມະນາຄົມ ສ ເກົາຫຼີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຫາເດືອນ ພະຈິກ ລວມທັງໝົດກ່ວາ 7,3 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 220% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022. ບັນດາສະຖານທີ່ຄື: ຝູກວັກ, ດາລາດ, ຍາຈາງ ແມ່ນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ນິຍົມມາທ່ຽວທີ່ສຸດ.   

ດ້ວຍຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ ເກົາຫຼີ ນັບມື້ນັບມີທ່າອ່ຽງມາຢາມບັນດານະຄອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາບໍລິສັດການບິນກໍ່ເປີດກ້ວາງສາຍການບິນຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໄປຍັງບັນດາສະຖານທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ວັນທີ 24 ທັນວາ, ບໍລິສັດການບິນ Jin Air (ສ ເກົາຫຼີ) ໄດ້ເປີດສາຍການບິນໃໝ່ຈາກສະໜາມບິນ ສາກົນ Incheon (ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ, ສ ເກົາຫຼີ) ໄປຍັງ ເມືອງເກາະ ຝູກວັກ. ບັນດາຖ້ຽວບິນທຳອິດຂອງສາຍການບິນນີ້ກໍ່ລ້ວນແຕ່ຈອງບ່ອນນັ່ງເຕັມໝົດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມດູດດື່ມຂອງສາຍການບິນໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະກາດ 10 ເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວດີເດັ່ນໃນປີ 2023

ປະກາດ 10 ເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວດີເດັ່ນໃນປີ 2023

ຢືນອັນດັບໜຶ່ງ ໃນ 10 ເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວ ພົ້ນເດັ່ນປີ 2023 ແມ່ນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງການກຳເນີດ ແຜນຮ່າງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ.
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