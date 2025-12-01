ຂ່າວສານ ຈັດແບ່ງເງິນຈຳນວນ 150 ຕື້ດົ່ງໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງແຄັງຮວ່າ, ດັກລັກ, ຢາລາຍ ແລະ ເລີມດົ່ງ 01/12/2025 ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຈັດແບ່ງເງິນຈຳນວນ 150 ຕື້ດົ່ງ (6 ລ້ານ USD) ໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງ: ແຄັງຮວ່າ, ດັກລັກ, ຢາລາຍ ແລະ ເລີມດົງ. ສູນກາງໄດ້ຈັດແບ່ງຈຳນວນເງິນ 50 ຕື້ດົ່ງ ໃຫ້ແກ່ແຂວງ ດັກລັກ (ພາບ: baodaklak.vn)ຕໍ່ໜ້າບັນດາຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຂຶ້ນສຳລັບບັນດາແຂວງຄື ແຄັງຮວ່າ, ດັກລັກ, ຢາລາຍ ແລະ ເລີມດົ່ງ, ວັນທີ 29 ພະຈິກ, ຄະນະຂົນຂວາຍກອບກູ້ສູນກາງ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຈັດແບ່ງເງິນຈຳນວນ 150 ຕື້ດົ່ງ (6 ລ້ານ USD) ໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງ: ແຄັງຮວ່າ, ດັກລັກ, ຢາລາຍ ແລະ ເລີມດົງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະຂົນຂວາຍການກອບກູ້ສູນກາງໄດ້ຈັດແບ່ງຈຳນວນເງິນ 50 ຕື້ດົ່ງ ໃຫ້ແກ່ແຂວງ ດັກລັກ; ແຂວງ ແຄັງຮວ່າ 40 ຕື້ດົ່ງ; ຢາລາຍ 30 ຕື້ດົ່ງ; ເລິມດົ່ງ 30 ຕື້ດົ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຄະນະຂົນຂວາຍການກອບກູ້ສູນກາງໄດ້ຈັດແບ່ງເງິນຈຳນວນ 275 ຕື້ດົ່ງໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງດັ່ງກ່າວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)