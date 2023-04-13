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ຂ່າວສານ

ຈັດການເຄື່ອນໄຫວເປັນເອກະລັກສະເພາະຫຼາຍຢ່າງຢູ່ງານບຸນ Carnaval ຮະລອງ

Carnaval ຮະລອງ ຈະລວມມີ 4 ຂັ້ນຕອນ, ຄື: ພິທີເປີດງານບຸນ, ລາຍການສະແດງສິລະປະບົນເວທີ, ການຟ້ອນຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ, ຍິງບັ້ງໄພດອກ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ງານບຸນ Carnaval ຮະລອງ ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ພຶດສະພາ, ຢູ່ບ້ານ ບ້າຍໄຈ, ນະຄອນ ຮະລອງ, ແຂວງ ກວາງນິງ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວາດຟ້ອນ ຮະລອງ - ເຊື່ອມຈອດ 5 ທະວີບ”.

Carnaval ຮະລອງ ຈະລວມມີ 4 ຂັ້ນຕອນ, ຄື: ພິທີເປີດງານບຸນ, ລາຍການສະແດງສິລະປະບົນເວທີ, ການຟ້ອນຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ, ຍິງບັ້ງໄພດອກ. ຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ຮະລອງ, ທ່ານ ຫງວຽນງອັກເຊີນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮະລອງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນ Carnaval, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປີນີ້, Carnaval ຈະມີຈຸດໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຈະຈັດການເຄື່ອນໄຫວເປັນເອກະລັກສະເພາະຫຼາຍຢ່າງເພື່ອດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ນອກນັ້ນ, ຄາດວ່າ ຄະນະຈັດຕັ້ງຈະເຊີນນັກຮ້ອງ, ຄະນະນັກຟ້ອນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ນາງງາມ, ນັກສິລະປິນປະຊາຊົນ… ແລະ ນັກສະແດງເກືອບ 2.000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ.

Carnaval ແມ່ນເຫດການສຳຄັນຂອງແຂວງ ກວາງນິງ ເພື່ອເປີດສາກໃຫ້ລະດູການທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນ ຮະລອງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນແຂວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

PAPI 2022 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຟື້ນ​ຟູ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

PAPI 2022 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຟື້ນ​ຟູ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19

ຜົນການສຳຫຼວດ ດັດຊະນີ PAPI ກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມານພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022 ໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນ 2 ປີເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ອັນໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ ໃນປີຜ່ານມາ.
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