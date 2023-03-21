Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ທີ່ລາຍການ, ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນທີ່ປະທັບໃຈ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍຄື: ພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ.
  ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ ເຂດ Chukyo ແລະ ບໍລິສັດ Yokoi Mould ຫວຽດນາມ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບ ຕົ້ນສະກຸຣະ 120 ຕົ້ນ ໃຫ້ແຂວງ ບັກຢາງ  

ໃນຂອບເຂດບັນດາເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ (1973 – 2023), ວັນທີ 19 ມີນາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກຢາງ ໄດ້ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ເຂດ ທ່ອງທ່ຽວຈິດວິນຍານ - ຊີວະພາບ ໄຕອຽນຕື້, ເມືອງ ເຊີນໂດ້ງ.

ທີ່ລາຍການ, ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນທີ່ປະທັບໃຈ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍຄື: ພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ, ອາຫານການກິນ ຍີ່ປຸ່ນ - ບັກຢາງ; ລອງນຸ່ງຊຸດອາພອນປະເພນີ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງບູຮານ ຫວຽດ; ຢ້ຽມຊົມເຂດທ່ອງທ່ຽວຈິດວິນຍານ - ຊີວະພາບ ໄຕອຽນຕື້.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ ເຂດ Chukyo ແລະ ບໍລິສັດ Yokoi Mould ຫວຽດນາມ ຈຳກັດ ໄດ້ມອບ ຕົ້ນສະກຸຣະ 120 ຕົ້ນ ໃຫ້ແຂວງ ບັກຢາງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກັບເມືອດ້ວຍໄຊຊະນະ: ລາຍການສິລະປະເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບທີ່ຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງ

“ກັບເມືອດ້ວຍໄຊຊະນະ”: ລາຍການສິລະປະເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບທີ່ຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງ

ລາຍການສິລະປະໄດ້ສະແດງບັນດາບົດເພງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ; ອຸດົມການປະຕິວັດຂອງລຸ້ນໜຸ່ມທີ່ໄດ້ກຽມພ້ອມອຸທິດຊ່ວງໄລຍະເຍົາໄວເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top