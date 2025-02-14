ຂ່າວສານ
ຈະບໍ່ສາມາດມີການແລກປ່ຽນເຂດດິນແດນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ
ທ່ານ Dmitry Peskov ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ ເມື່ອມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ບົດປາໄສຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມອາດສາມາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເຂດດິນແດນຂຶ້ນກັບແຂວງ Kursk, ປັດຈຸບັນ ໂດຍກອງທັບ ຢູແກຼນ ຄວບຄຸມ, ເພື່ອແລກເອົາເຂດດິນອື່ນ, ເຖິງວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ບໍ່ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເຂດໃດ.
ທ່ານ Dmitry Peskov ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດເຊຍ ບໍ່ເຄີຍ ແລະ ຈະບໍ່ມີວັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາແລກປ່ຽນເຂດດິນແດນຢ່າງເດັດຂາດ; ພ້ອມທັງຖະແຫຼງວ່າ ກຳລັງ ຢູແກຼນ ຈະຖືກຍູ້ຖອຍອອກຈາກແຂວງ Kursk.
ກໍໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢູແກຼນ Rustem Umerov ຖະແຫຼງວ່າ ຢູແກຼນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາກັບ ລັດເຊຍ ເພື່ອຢຸດຕິການປະທະກັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນ ບຣຸກແຊັນ (ແບນຊິກ) ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມປະສານງານກ່ຽວກັບບັນຫາປ້ອງກັນຊາດຂອງ ຢູແກຼນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢູແກຼນ Rustem Umerov ກໍກ່າວຕື່ມວ່າ ພື້ນຖານສັນຕິພາບຍາວນານ ຈະບັນລຸໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ ຢູແກຼນ “ມີກຳລັງແຮງໃນສະໜາມຮົບ”. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມປະສານງານນີ້ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເລື່ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ໃນປີ 2025, ເພີ່ມທະວີດ້ວຍແຫຼ່ງກຳລັງຂອງເອີຣົບ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານປ້ອງກັນຊາດຂອງ ຢູແກຼນ.