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ຂ່າວສານ

ຈະບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເຂດ​ດິ​ນແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ

ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ໂຄສົກວັງ Kremlin ທ່ານ Dmitry Peskov ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງແລກປ່ຽນເຂດດິນແດນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin (ພາບ:Reuters)

ທ່ານ Dmitry Peskov ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ ເມື່ອມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ບົດປາໄສຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມອາດສາມາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເຂດດິນແດນຂຶ້ນກັບແຂວງ Kursk, ປັດຈຸບັນ ໂດຍກອງທັບ ຢູແກຼນ ຄວບຄຸມ, ເພື່ອແລກເອົາເຂດດິນອື່ນ, ເຖິງວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ບໍ່ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເຂດໃດ.

ທ່ານ Dmitry Peskov  ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດເຊຍ ບໍ່ເຄີຍ ແລະ ຈະບໍ່ມີວັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາແລກປ່ຽນເຂດດິນແດນຢ່າງເດັດຂາດ; ພ້ອມທັງຖະແຫຼງວ່າ ກຳລັງ ຢູແກຼນ ຈະຖືກຍູ້ຖອຍອອກຈາກແຂວງ Kursk.

ກໍໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢູແກຼນ Rustem Umerov ຖະແຫຼງວ່າ ຢູແກຼນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາກັບ ລັດເຊຍ ເພື່ອຢຸດຕິການປະທະກັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນ ບຣຸກແຊັນ (ແບນຊິກ) ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມປະສານງານກ່ຽວກັບບັນຫາປ້ອງກັນຊາດຂອງ ຢູແກຼນ.  ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢູແກຼນ Rustem Umerov  ກໍກ່າວຕື່ມວ່າ ພື້ນຖານສັນຕິພາບຍາວນານ ຈະບັນລຸໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ ຢູແກຼນ “ມີກຳລັງແຮງໃນສະໜາມຮົບ”. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມປະສານງານນີ້ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເລື່ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ໃນປີ 2025, ເພີ່ມທະວີດ້ວຍແຫຼ່ງກຳລັງຂອງເອີຣົບ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານປ້ອງກັນຊາດຂອງ ຢູແກຼນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ ຊີ​ຣີ ສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການສ້າງ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ຢ່າງ​ກວມ​ລວມ

ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ ຊີ​ຣີ ສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການສ້າງ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ຢ່າງ​ກວມ​ລວມ

ສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ ຊີຣີ ໃນປັດຈຸບັນ ມີຄວາມບອບບາງທີ່ສຸດ ໃນສະພາວະທີ່ການປະທະກັນຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດນີ້ ແລະ ບັນດາການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ກໍ່ຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນ.
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