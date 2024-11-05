ຂ່າວສານ ງານວາງສະແດງການແຕ້ມຕົວໜັງສືຫວຽດເດີມ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ “ສີສັນຄວາມງາມທັງລອງ” 05/11/2024 ເນື້ອໃນຂອງບັນດາຜົນງານສະແດງບົດຄຳກ້ອນກ່ຽວກັບ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສິ່ງຍອດຢ້ຽມໃນການຮຽນຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ, ຄົນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນປະຫວັດສາດຄື: ເຈົ້າຊີວິດ ເລແທັງຕົງ, ຈູວັນອານ, ຫງວຽນຈ້າຍ... ງານວາງສະແດງການແຕ້ມຕົວໜັງສືຫວຽດເດີມ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ “ສີສັນຄວາມງາມທັງລອງ” (ພາບ: Vietnam+)ໂດຍສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ (23 ພະຈິກ), ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ພະຈິກ, ສູນເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ ວິທະຍາສາດ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ ໄດ້ຈັດການໄຂງານວາງສະແດງ ການແຕ້ມຕົວໜັງສືຫວຽດເດີມທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນທັງລອງ”. ມີ ນັບຮ້ອຍຜົນງານໄດ້ສົ່ງມາເຂົ້າຮ່ວມ, ງານວາງສະແດງໄດ້ຄັດເລືອກ 36 ຜົນງານ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 18 ຄົນທີ່ມາຈາກ 3 ພາກ: ເໜືອ, ກາງ, ໃຕ້. ເນື້ອໃນຂອງບັນດາຜົນງານສະແດງບົດຄຳກ້ອນກ່ຽວກັບ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສິ່ງຍອດຢ້ຽມໃນການຮຽນຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ, ຄົນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນປະຫວັດສາດຄື: ເຈົ້າຊີວິດ ເລແທັງຕົງ, ຈູວັນອານ, ຫງວຽນຈ້າຍ, ເຈືອງຫານສຽວ, ຫງວຽນຢູ, ໂງທິເຍິ້ມ, ເຈິ່ນບ໋າຫຼາມ, ນາງ ຮວຽນແທັງກວັນ… (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)