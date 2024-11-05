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ຂ່າວສານ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ການ​ແຕ້ມ​ຕົວໜັງ​ສື​ຫວຽດ​ເດີມ ທັງ​ລອງ - ຮ່າ​ໂນ້ຍ “ສີ​ສັນ​ຄວາມ​ງາມ​ທັງ​ລອງ”

ເນື້ອໃນຂອງບັນດາຜົນງານສະແດງບົດຄຳກ້ອນກ່ຽວກັບ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສິ່ງຍອດຢ້ຽມໃນການຮຽນຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ, ຄົນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນປະຫວັດສາດຄື: ເຈົ້າຊີວິດ ເລແທັງຕົງ, ຈູວັນອານ, ຫງວຽນຈ້າຍ...
ງານວາງສະແດງການແຕ້ມຕົວໜັງສືຫວຽດເດີມ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ “ສີສັນຄວາມງາມທັງລອງ” (ພາບ: Vietnam+)
ໂດຍສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ (23 ພະຈິກ), ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ພະຈິກ, ສູນເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ ວິທະຍາສາດ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ ໄດ້ຈັດການໄຂງານວາງສະແດງ ການແຕ້ມຕົວໜັງສືຫວຽດເດີມທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນທັງລອງ”.  ມີ ນັບຮ້ອຍຜົນງານໄດ້ສົ່ງມາເຂົ້າຮ່ວມ, ງານວາງສະແດງໄດ້ຄັດເລືອກ 36 ຜົນງານ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 18 ຄົນທີ່ມາຈາກ 3 ພາກ: ເໜືອ, ກາງ, ໃຕ້. ເນື້ອໃນຂອງບັນດາຜົນງານສະແດງບົດຄຳກ້ອນກ່ຽວກັບ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສິ່ງຍອດຢ້ຽມໃນການຮຽນຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ, ຄົນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນປະຫວັດສາດຄື: ເຈົ້າຊີວິດ ເລແທັງຕົງ, ຈູວັນອານ, ຫງວຽນຈ້າຍ, ເຈືອງຫານສຽວ, ຫງວຽນຢູ, ໂງທິເຍິ້ມ, ເຈິ່ນບ໋າຫຼາມ, ນາງ ຮວຽນແທັງກວັນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 5 – 08 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ.
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