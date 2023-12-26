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ຂ່າວສານ

ງານ​ພົບ​ປະ​ສັງ​ສັນ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ມູນ​ຂອງກອງ​ພົນ​ນ້ອຍ ​ຊ່າງ​ແສງ 83 ກອງ​ທັບ​ເຮືອ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ທັນວາ, ຄະນະປະສານງານ ກອງພົນນ້ອຍຊ່າງແສງ 83 ກອງທັບເຮືອ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດງານພົບປະສັງສັນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ກອງພົນນ້ອຍຊ່າງແສງ 83 ກອງທັບເຮືອ, ເຊິ່ງແມ່ນຕົ້ນກຳເນີດຂອງກອງກຳລັງ 83 ວຽງຈັນ - ທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ (1958 – 2023). ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະ ມີທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ.
ທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນໃນງານພົບປະ (ພາບ: qdnd.vn)

ກົມກອງ 83 ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ພັດທະນາຈາກ ກອງກຳລັງ 83 ວຽງຈັນ - ທະຫານອາສາສະໝັກຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ ໃນໄລຍະຕໍ່ຕ້ານຕ້ານລ່າເມືອງຂຶ້ນ ຝລັ່ງ, ແລ້ວໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ ກອງພົນໃຫຍ່ຊ່າງແສງ 83 ໃນໄລຍະຕໍ່ຕ້ານຕ້ານຈັກກະພັດ ອາເມລິກາ ກູ້ຊາດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງກາຍເປັນກອງພົນນ້ອຍ ຊ່າງແສງ 83 ກອງທັບເຮືອ ສ້າງສາປົກປັກຮັກສາໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫວນຄືນມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດໃນໄລຍະ 65 ປີ ແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງ ກອງພົນນ້ອຍຊ່າງແສງ 83 ກອງທັບເຮືອ, ຫວນຄືນຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈເພື່ອນຮ່ວມກົມກອງ, ສະຫາຍສຳພັນທະມິດສູ້ຮົບ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນງານພົບປະ, ທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ຍາມໃດກໍຈົດຈຳ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ເພື່ອພາລະກິດປົດປ່ອຍ ແລະ ສ້າງສາປະເທດລາວ ໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ:

“ໃນສະໄໝຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ, ການເສຍສະຫຼະຂອງບັນດາທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ກໍຄືເລືອດເນື້ອຂອງນັກຮົບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໄດ້ເຈືອຈານກັບເລືອດເນື້ອຂອງນັກຮົບລາວ. ທຸກບ່ອນທຸກແຫ່ງ, ທຸກຮ່ອມພູຜາປ່າໄມ້ຂອງລາວ ລ້ວນແຕ່ມີຮ່ອງຮອຍ ແລະ ຮອຍຕີນຂອງນັກຮົບ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ມີຄຸນງາມຄວາມດີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ, ເຊິ່ງປະເທດລາວໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນປຶ້ມຄຳປະຫວັດສາດ ທີ່ສະຫງ່າງາມຂອງຊາດລາວ ຈົນເທົ່າໃດໆ, ແມ່ນການເສຍສະຫຼະເພື່ອໜ້າທີ່ສາກົນກຳມະຊີບທີ່ສູງສົ່ງ ກໍຄື ປະຕິບັດຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການປະຕິວັດ ທີ່ຫາສິ່ງໃດມາປຽບບໍ່ໄດ້ ແລະ ກໍເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມາຈາກຄວາມຈິງໃຈອັນບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ ຄືກັບຄຳເວົ້າຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນທີ່ວ່າ ຊ່ວຍເພື່ອນຄືຊ່ວຍຕົນເອງ ແລະ ສົມແລ້ວທີ່ເປັນທະຫານລຸງໂຮ່”.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະປະສານງານທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ ກໍມອບຫຼຽນກາທີ່ລະນຶກທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ ແລະ ຫຼຽນກາທີ່ລະນຶກ ນັກຮົບເຈື່ອງເຊີນ - ເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ ຫວຽນນາມ ໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ສູ້; ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບປຶ້ມ ເຈື່ອງເຊີນຕາເວັນຕົກ - ຮັກຫອມກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປຶ້ມ ກອງພົນນ້ອຍ 83 ສະໄໝຢູ່ທະເລໝູ່ເກາະເຈື່ອງຊາ  ຂອງພົນຈັດຕະວາ ຮວ່າງກ່ຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ

ບັນດາຜູ້ແທນຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2023, ຄະນະພັກກອງທທັບສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ໄດ້ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາ, ທົ່ວກອງທັບ ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ດ້ວຍໝາກຜົນສູງກ່ວາປີ 2022 ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫຼາຍໜ້າທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ.
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