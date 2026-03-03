ຂ່າວສານ ງານບຸນ ແຈກຢາຍທັນສະຫານ - ເປີດປະທັບຕາກາຈ້ຳ ດຶກແທັ້ງເຈິ່ນ 2026 03/03/2026 ງານບຸນມີຄວາມໝາຍພາວະນາຂໍ້ໃຫ້ ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ປະຊາຊົນມີຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູມສຸກ, ດິນຟ້າອາກາດອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ລະດູການເກັບກຽວໄດ້ຮັບຜົນດີ, ມີໂຊກມີໄຊ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄາດຫວັງກ່ຽວກັບປະເທດຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ພິທີກຳຖະຫວາຍທັນສະຫານ, ນ້ຳ ເຂົ້າວິຫານເຈິ່ນເທືອງ (ພາບ: TTXVN) ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ມີນາ (ກົງກັບວັນທີ 14 ເດືອນຈຽງປີມະເມຍ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ວັນບຸນ ແຈກຢາຍທັນສະຫານ ດຶກແທັ້ງເຈິ່ນ ຢູ້ວິຫານ ເຈິ່ນເທືອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດລະດັບຊາດພິເສດ ວິຫານເຈິ່ນເທືອງ, ຕາແສງ ເຈິ່ນຮຶງດ້າວ (ແຂວງນິງບິ່ງ). ງານບຸນມີຄວາມໝາຍພາວະນາຂໍ້ໃຫ້ ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ປະຊາຊົນມີຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູມສຸກ, ດິນຟ້າອາກາດອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ລະດູການເກັບກຽວໄດ້ຮັບຜົນດີ, ມີໂຊກມີໄຊ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄາດຫວັງກ່ຽວກັບປະເທດຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ - ວັດນະທະທຳແຫ່ງຊາດ ພິເສດວິຫານເຈິ່ນ - ວັດທາບ, ເມືອງນາມດິ້ງ, ແຂວງນິງບິ່ງໄດ້ດຳເນີນງານບຸນເປີດປະທັບຕາ ວິຫານເຈິ່ນລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)