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ຂ່າວສານ

ງານ​ບຸນ “ສະ​ບາຍ​ດີ ຫວຽດ​ນາມ” ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ

ງານບຸນ ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ ຊື່ງຈັດຂຶ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ເປີດກວ້າງໄປສູ່ຂົງເຂດອື່ນໆເຊັ່ນ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ຮູບເງົາ. ງານບຸນ “ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ” ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ; ນະຄອນ ຍາຈາງ, ແຂວງ ແຄັ໊ງຮວ່າ ແລະ ນະຄອນ ດ່າລາດ, ແຂວງ ເລິມດົ່ງ ແຕ່ວັນທີ 25 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 31 ສິງຫາ.
ພິທີໃຕ້ທຽນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ດຳເນີນໃນພິທີໄຂຂອງງານບຸນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອິນເດຍ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບບາງຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄຂງານບຸນ “ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ” ປີ 2024, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 52 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ (1972 – 2024).

ງານບຸນ ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ ຊື່ງຈັດຂຶ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ເປີດກວ້າງໄປສູ່ຂົງເຂດອື່ນໆເຊັ່ນ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ຮູບເງົາ. ງານບຸນ “ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ” ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ; ນະຄອນ ຍາຈາງ, ແຂວງ ແຄັ໊ງຮວ່າ ແລະ ນະຄອນ ດ່າລາດ, ແຂວງ ເລິມດົ່ງ ແຕ່ວັນທີ 25 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 31 ສິງຫາ. ງານບຸນລວມມີບັນດາລາຍການສະແດງແນະນຳສິລະປະວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວ; ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ… ໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການຕົ້ນຕໍຂອງງານບຸນ ແມ່ນພິທີປະກາດແຜນການຜະລິດຮູບເງົາ “Love in Vietnam”, ໂຄງການຮ່ວມມືຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ດ້ວຍການຖ່າຍທຳຢູ່ສອງປະເທດ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມປະຕິບັດໃນເດືອນກັນຍາຈະມາເຖິງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແກ້ໄຂແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາເຂດ ໄຕງວຽນ

ແກ້ໄຂແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາເຂດ ໄຕງວຽນ

ເຂດ ໄຕງວຽນ ລວມທັງ 5 ແຂວງ, ຄື: ດັກລັກ, ດັກນົງ, ຢາລາຍ, ກອນຕຸມ ແລະ ເລິມດົ່ງ. ນີ້ແມ່ນບໍລິເວນຍຸດທະສາດ, ສຳຄັນພິເສດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຊີວະພາບຂອງ ຫວຽດນາມ
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