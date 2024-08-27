ຂ່າວສານ
ງານບຸນ “ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ” ເຊື່ອມຕໍ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ອິນເດຍ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບບາງຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄຂງານບຸນ “ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ” ປີ 2024, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 52 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ (1972 – 2024).
ງານບຸນ ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ ຊື່ງຈັດຂຶ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ເປີດກວ້າງໄປສູ່ຂົງເຂດອື່ນໆເຊັ່ນ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ຮູບເງົາ. ງານບຸນ “ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ” ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ; ນະຄອນ ຍາຈາງ, ແຂວງ ແຄັ໊ງຮວ່າ ແລະ ນະຄອນ ດ່າລາດ, ແຂວງ ເລິມດົ່ງ ແຕ່ວັນທີ 25 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 31 ສິງຫາ. ງານບຸນລວມມີບັນດາລາຍການສະແດງແນະນຳສິລະປະວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວ; ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ… ໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການຕົ້ນຕໍຂອງງານບຸນ ແມ່ນພິທີປະກາດແຜນການຜະລິດຮູບເງົາ “Love in Vietnam”, ໂຄງການຮ່ວມມືຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ດ້ວຍການຖ່າຍທຳຢູ່ສອງປະເທດ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມປະຕິບັດໃນເດືອນກັນຍາຈະມາເຖິງນີ້.