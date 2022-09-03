ໂດຍຈັດຂຶ້ນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ, ງານບຸນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍເປັນຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ. ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ເປັນເອກະລັກ, ການພົບປະແລກປ່ຽນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງນະຄອນດ່ານັ້ງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ມີ 40 ຮ້ານວາງສະແດງຂາຍສິນຄ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານການກິນ, ສິນຄ້າສົມໃຊ້, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ… ທ່ານ ຮວຽນດຶກເຈື່ອງ, ຫົວໜ້າພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດນະຄອນດ່ານັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການເຄື່ອນໄຫວຈັດກິດຈະກຳຄືແນວນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີ, ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືສາກົນ, ເພີ່ມທະວີແຫຼ່ງກຳລັງກໍ່ຄືການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ນະຄອນດ່ານັ້ງເວົ້າສະເພາະ.