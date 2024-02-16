ຂ່າວສານ
ງານບຸນລົງທົ່ງນາດ້ອຍເຊີນ 2024
ງານບຸນລົງທົ່ງນາດ້ອຍເຊີນ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກຸມພາ ຢູ່ເມືອງຕຽນເຊີນ, ເທດສະບານຕາແສງຢຸຍຕຽນ, ແຂວງຮ່ານາມ. ນີ້ແມ່ນງານບຸນປະເພນີໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລຸກອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ ສະໜິດຕິດພັນ, ນ້ຳໃຈຮັກມັກການອອກແຮງງານຂອງ ປຊຊ ກັບເຂດດິນແດນຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ສຶກສາມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳຂອງຊາດໃຫ້ແກ່ລຸ້ນໜຸ່ມ.
ນອກຈາກພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ, ໃນງານບຸນລົງທົ່ງນາດ້ອຍເຊີນ, ຍັງໄດ້ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ແຂ່ງຂັນບານສົ່ງ, ຫຼີ້ນໝາກຮຸກ, ບັນດາການລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງ ພ້ອມກັບການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ, ເຮັດເຂົ້າໜົມໄຢ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສະແດງສິລະປະ, ງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ….