ຂ່າວສານ ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ໂກນເຊີນ - ກຽບບາກ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດ້ວຍຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນພິເສດ 27/02/2026 ສະຖານທີ່ຂອງງານບຸນໄດ້ເປີດກວ້າງໃນຂອບເຂດມໍລະດົກກົນເຊີນ ກຽບບາກທັງໝົດ, ຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບການໂຄສະນາບັນດາຄຸນຄ່າພົ້ນເດັ່ນທົ່ວໂລກ ຂອງມໍລະດົກໂລກ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ 5 ສະຖານທີ່ຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆໃນເຂດມໍລະດົກໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ. ວັດກົນເຊີນ ໃນເຂດມໍລະດົກ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກ ຢູ່ບ້ານເຈິ່ນຮຶງດ້າວ (ພາບ: VOV) ວັນທີ 26 ກຸມພາ, ງານບຸນລະດູບານໃໝ່ ໂກນເຊີນ - ກຽບບາກ (ນະຄອນຫ໋າຍຝ່ອງ) ປີ 2026 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ແກ່ຍາວຈົນຮອດວັນທີ 11 ມີນາ. ໃນສະພາບການທີ່ອົງການເພື່ອການສຶກສາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNESCO) ຫາກໍ່ຮັບຮອງເອົາ ເຂດມໍລະດົກໂກນເຊີນ - ກຽບບາກ ແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ 2025, ງານບຸນ ລະດູບານໃໝ່ ກົນເຊີນ - ກຽບບາກປີນີ້ໄດ້ຍົກລະດັບຂຶ້ນ ດ້ວຍຫຼາຍຈຸດໃໝ່ອ່ຽມ, ພົ້ນເດັ່ນ, ພິເສດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະຖານທີ່ຂອງງານບຸນໄດ້ເປີດກວ້າງໃນຂອບເຂດມໍລະດົກກົນເຊີນ ກຽບບາກທັງໝົດ, ຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບການໂຄສະນາບັນດາຄຸນຄ່າພົ້ນເດັ່ນທົ່ວໂລກ ຂອງມໍລະດົກໂລກ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ 5 ສະຖານທີ່ຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆໃນເຂດມໍລະດົກໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)