ງານ​ບຸນ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ຊາດປີ​ມະ​ເມຍ 2026 ຢ່າງ​ຄຶກ​ຄື້​ນ​ມ່ວນ​ຊື່ນຢູ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ໂລກ

ພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ, ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນໃນໂລກເຊັ່ນ ຈີນ, ສິງກະໂປ, ກຳປູເຈຍ… ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຕາມຈັນທະປະຕິຕິນ.
ບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢູ່ ປັກກິ່ງ, ຈີນ, ວັນທີ 13/2/2026 (ພາບ: REUTERS/Maxim Shemetov)

ເຖິງວ່າແຕ່ລະປະເທດຈະມີຮີດຄອງປະເພນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈຸດລວມຍັງຄົງແມ່ນມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເຕົ້າໂຮມກັນໃນຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ, ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່, ປາດຖະໜາໃຫ້ປີໃໝ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງ.

        ໄດ້ກາຍເປັນທຳນຽມແລ້ວ, ລາຍການ Gala ງານບຸນລະດູບານໃໝ່, ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສົດໃນຕອນຄ່ຳສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່, ຍາມໃດກໍແມ່ນເຫດການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມລໍຄອຍທີ່ສຸດຢູ່ ຈີນ ໃນໂອກາດບຸນເຕັດ, ລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ.

        ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກໜ່ວຍໂລກປະມານ 400 ກິໂລແມັດ, ບັນດາສະມາຊິກໃນຈຸບິນອາວະກາດ ສິນເຈົາ ກໍໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່.

        ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນຍາກາດອັນອົບອຸ່ນ, ຄຶກຄັກໄດ້ແຜ່ກະຈາຍໄປຍັງຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຢູ່ທຸກແຫ່ງຫົນຢູ່ເຂດໃຈກາງຂອງ ສິງກະໂປ. ສ່ວນປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ໄທ ໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນດາລາຍການສະແດງຟ້ອນສິງໂຕທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

