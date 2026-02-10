Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ລະ​ດູ​ບານໃໝ່ 2026 ​ດຳ​ເນີນ​ຢ່າງຟົດ​ຟື້ນ​​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງສິ​ລະ​ປະ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 02 – 03 ກຸມພາ ຢູ່ສູນວາງສະແດງ ຫວຽດນາມ (ທີ່ດົງແອັງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ງານຕະຫຼາດນັດລະດູບານໃໝ່ປີ 2026 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນແຫ່ງຊື່ເຄື່ອງຂອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເຂດວັດທະນະທຳ - ສິລະປະຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນຫຼາຍອີກດ້ວຍ.
ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນລາຍການສະແດງຂັບ ກວານຮໍ້ ບັກນິງ (ພາບ: TTXVN)

ໃນໄລຍະດຳເນີນງານຕະຫຼາດນັດ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 03 ກຸມພາ, ແຕ່ລະມື້ຈະຈັດ 3 ລາຍການສະແດງສິລະປະ. ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນລາຍການສະແດງຂັບ ກວານຮໍ້ ບັກນິງ ຂອງບັນດານັກສິລະປະກອນ ດ້ວຍທຳນອງເພງທີ່ນິ້ມນວນອ່ອນຫວານ ໃນບັນຍາກາດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳເຂດ ທິດເໜືອເມືອງຫຼວງທັງລອງ ໃນເມື່ອກ່ອນ. ທ່ານ ເຢືອງດຶກຖັງ, ຮອງປະທານສະໂມສອນຂັບກວານຫໍ້  ຮວ່າຍຈູງ (ຕາແສງ ຕຽນຢູ, ບັກນິງ), ແບ່ງປັນວ່າ:

“ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ຫາວັນທີ 13 ກຸມພາ, ຄະນະມີສະມາຊິກ 12 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີນັກສິລະປະກອນສະແດງວັດທະນະທຳກວານຫໍ້ 10 ຄົນ. ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນນຳສຽງຂັບ, ສຽງເພງ, ວັດທະນະທຳກວານຫໍ້ເຖິງໝູ່ມະຫາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ”.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຂັບກວານຫໍ້, ຍັງມີຫຼາຍຮູບແບບສິລະປະພື້ນເມືອງ ແລະ ທັນສະໄໝອື່ນໆກໍໄດ້ຮັບການສະແດງ, ປະກອບສ່ວນສ້າງບັນຍາກາດທີ່ເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃຫ້ແກ່ງານຕະຫຼາດນັດ, ເຊີດຊູຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ສິລະປະຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມວັນຕົ້ນລະດູບານໃໝ່. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນ​າມ ປະ​ຈຳ ລາວ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ, ຊົມ​ເຊີຍ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເມຍ 2026

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນ​າມ ປະ​ຈຳ ລາວ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ, ຊົມ​ເຊີຍ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເມຍ 2026

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕີມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ຍາມໃດກໍໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ລາວ ຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top