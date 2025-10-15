Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້ຫຼົ່ນ 2025 ຈະ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ຕຸ​ລາ

ງານຕະຫຼາດນັດລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີ 2025 ແມ່ນງານຕະຫຼາດນັດທີ່ມີຂອບຂະເໜາດໃຫຍ່ສຸດ, ເຂດວາງສະແດງທັນສະໄໝທີ່ສຸດ, ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ ດ້ວຍຫຼາຍລາຍການທີ່ດູດດື່ມ ແລະ ໂປຼໂມຊັນດີທີ່ສຸດ.
ກອງປະຊຸມຖະແລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບງານຕະຫຼາດນັດລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ 2025

ໃນກອງປະຊຸມຖະແລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບງານຕະຫຼາດນັດລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ 2025 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຫດການຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 25 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 04 ພະຈິກ, ຢູ່ສູນວາງສະແດງ ຫວຽດນາມ (VEC), ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ. ງານຕະຫຼາດນັດ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ; ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງ, ພ້ອມດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ສະຫະພັນ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກນັບພັນແຫ່ງ. ຫົວຂໍ້ “ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກກັບການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ” ຂອງງານຕະຫຼາດນັດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິນຕະນາການວັດທະນະທຳມະນຸດ ແລະ ວິໄສທັດພັດທະນາຍາວນານ - ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ ແລະ ກຳລັງໜູນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ທ່ານ ຫວູບ໊າຝຸ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ງານຕະຫຼາດນັດລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີ 2025 ແມ່ນງານຕະຫຼາດນັດທີ່ມີຂອບຂະເໜາດໃຫຍ່ສຸດ, ເຂດວາງສະແດງທັນສະໄໝທີ່ສຸດ, ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ ດ້ວຍຫຼາຍລາຍການທີ່ດູດດື່ມ ແລະ ໂປຼໂມຊັນດີທີ່ສຸດ.

        “ນີ້ແມ່ນເຫດການສົ່ງເສີມການຄ້າເສດຖະກິດການລົງທຶນຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ນັ້ນແມ່ນ: ກ່ຽວກັບປະລິມານວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດ. ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຮັບຮູ້ມີການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ 2.500 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີປະມານ 100 ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ເຊັ່ນ: ເອີຣົບ ແມ່ນ ຝລັ່ງ, ແບນຊິກ, ໂຮນລັງ, ອົດສະຕາລີ, ສະວິດ… ພ້ອມດ້ວຍບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຄື: ຈີນ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກາຊາ ຢູ່ ອີຢິບ: ສິ່ງທົດສອບໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບເຂດຕາເວັນອອກກາງ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກາຊາ ຢູ່ ອີຢິບ: ສິ່ງທົດສອບໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບເຂດຕາເວັນອອກກາງ

ການອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳໄດ້ເລີ່ມສົ່ງເຂົ້າເຂດນີ້ແລ້ວ, ລວມມີ “ລົດຂົນສົ່ງນັບຮ້ອຍຄັນໄດ້ຂົນສົ່ງອາຫານ, ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top