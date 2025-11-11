Báo Ảnh Việt Nam

ງານແຂ່ງຂັນແລ່ນ ແລະ ລານສາກົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ Techcombank 2025 ດຶງດູດນັກກິລາກວ່າ 20.000 ຄົນ

ເສື້ອນັກກິລາ, ຫຼຽນກາ… ໃນງານແຂ່ງຂັນຄັ້ງທີ 8 ນີ້ໄດ້ອອກແບບຈາກວິໄສທັດນະຄອນກາຍເປັນນະຄອນມີລະດັບສາກົນ.
(ຫຼຽນກາສັນຍາລັກຕະຫຼາດ ເບັນແທັງ)

ງານແຂ່ງຂັນແລ່ນ ແລະ ລານສາກົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ Techcombank 2025 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 07 ທັນວາ 2025. ງານແຂ່ງຄັ້ງນີ້ຄາດວ່າຈະດຶງດູດນັກກິລາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກວ່າ 20.000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກິລາປະຊາຄົມໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ.

        ເສື້ອນັກກິລາ, ຫຼຽນກາ… ໃນງານແຂ່ງຂັນຄັ້ງທີ 8 ນີ້ໄດ້ອອກແບບຈາກວິໄສທັດນະຄອນກາຍເປັນນະຄອນມີລະດັບສາກົນ. ຮູບພາບຫຼັກໃນເຄື່ອງນຳໃຊ້ແມ່ນການສົມທົບຂອງ 3 ສັນຍາລັກ, ຄື: ຕະຫຼາດ ເບັນແທັງ, ຕຶກອາຄານສູນການປົກຄອງ ບິ່ງເຢືອງ; ປະພະຄານ ວູງເຕົາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

