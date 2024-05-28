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ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຄວາມຄາດຫວັງເອກະລາດແຫ່ງ”

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳເກືອບ 200 ຮູບພາບເອກະສານ, ວັດຖຸພັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ, ຊີວິດ, ພາລະກິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຄື: ຫງວຽນເຕີດແທັ່ງ ຕັດສິນໃຈອອກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ ແລະ ຂະບວນການຈາກຊາວໜຸ່ມຜູ້ຮັກຊາດ ກາຍເປັນນັກກອມມູນິດ (1911 – 1930).
ພິທີໄຂຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ

ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສູນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ ນະຄອນ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງຮູບຖ່າຍ, ເອກະສານ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຄວາມຄາດຫວັງເອກະລາດແຫ່ງຊາດ”. ງານວາງສະແດງໂດຍເຂດອະນຸສອນສະຖານ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນບໍລິເວນສຳນັກງານປະທານປະເທດ ແລະ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ.

        ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳເກືອບ 200 ຮູບພາບເອກະສານ, ວັດຖຸພັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ, ຊີວິດ, ພາລະກິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຄື: ຫງວຽນເຕີດແທັ່ງ ຕັດສິນໃຈອອກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ ແລະ ຂະບວນການຈາກຊາວໜຸ່ມຜູ້ຮັກຊາດ ກາຍເປັນນັກກອມມູນິດ (1911 – 1930); ການນຳ ຫງວຽນອ໋າຍກວັກ ສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ແລະ ຊີ້ນຳຂະບວນການປະຕິບັດ ຫວຽດນາມ (1930 – 1945)…, ໂຮ່ຈີມິນ ໃນດວງໃຈຂອງປະຊາຊົນໂລກ (1969 ມາຮອດປະຈຸບັນ).

        ພາຍຫຼັງພິທີໄຂງານວາງສະແດງແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະໂດຍສິລະປິນສະໝັກຫຼິ້ນສະແດງ. ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດປະຕູແຕ່ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ ຮອດວັນທີ 3 ມິຖຸນາ ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວທີ່ຍາວໄກໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ

ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວທີ່ຍາວໄກໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ

ໃນຕະຫຼອດ 10 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວທີ່ຍາວໄກໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ. ຈາກນາຍທະຫານ 2 ຄົນທຳອິດ ທີ່ຈັດສັນໄປ ຊູດັງໃຕ້ໃນປີ 2014, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງທະຫານ, ນາຍທະຫານກ່ວາ 800 ຄົນ ຕາມຮູບແບບສ່ວນຕົວ ແລະ ກົມກອງຢູ່ບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານຢູ່ ຊູດັງໃຕ້.
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